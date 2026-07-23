¿En qué momento una promesa se convierte en obsesión? Un hombre retraído que trabaja en un corporativo y que está enamorado de la hija del presidente de la compañía. Sōta, se ha mantenido cerca de Mariko desde que ella, en la niñez de ambos, lo protegía del bullying en la escuela.

Cuando Sōta presencia un evento desafortunado para su amiga, jura que siempre estará cerca de ella para darle protección en "25 años de secretos".

En la serie japonesa de 10 episodios, este hombre ha cumplido su compromiso manteniéndose cerca de ella en las mismas escuelas y ahora, en el mismo lugar de trabajo.

Sōta decide acercarse a Mariko, luego de que el padre de ella frena un proyecto en el que la chica había trabajado mucho y que estaba por lanzar. Con el deseo de ayudarla, este chico decide intervenir y logra ser transferido directamente a su departamento.

"25 años de secretos" es una historia que puede apreciarse desde tres ópticas: la del niño que se convierte en hombre viviendo un amor en secreto, la del valor de una promesa que puede llegar a niveles tóxicos, e incluso deja ver también que este chico podría tener el perfil de un acosador.

La serie es protagonizada por Hokuto Matsumura (Sōta), también miembro del famoso grupo de J-Pop SixTONES; Sae Okazaki (Mariko), Akihisa Shiono, Tetsuji Tamayama y Nozomi Sasaki.

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Dónde ver: Netflix