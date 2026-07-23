Los abogados de D4vd empezaron a mostrar los primeros pasos de su estrategia, al presionar a la policía sobre por qué no realizó más pruebas de ADN en los objetos hallados en la casa del cantante y en su automóvil que, según las autoridades, se usaron en el asesinato de Celeste Rivas, de 14 años.

El interrogatorio se produjo este jueves, durante el tercer día de la audiencia preliminar, en la que un juez decidirá si existe causa probable para que el rapero sea llevado a juicio por cargos de asesinato, abuso sexual de una menor y mutilación de un cadáver.

D4vd se ha declarado no culpable de los delitos. Sus abogados han dicho que defenderán enérgicamente su inocencia.

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La abogada defensora Blair Berk se detuvo en un par de motosierras encontradas en el garaje del cantante, y con las que se habría desmembrado el cuerpo de la joven según la fiscalía. Lauren Wallace, criminalista de la policía de Los Ángeles, declaró que las pruebas iniciales no mostraron indicios de sangre en las sierras, por lo que no se tomaron muestras para buscar ADN.

“Si un objeto tiene el ADN de otra persona, usted no podría verlo en ese momento”, afirmó Berk.

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“No, no se puede ver el ADN por contacto”, respondió Wallace, y luego reiteró que las hojas habían dado negativo para sangre.

Bajo el interrogatorio de la fiscalía, Wallace dijo que analizar ADN en la residencia del sospechoso no tendría sentido se encontraría en todas partes.

Poco después, Berk le preguntó: “Usted sabía que varias personas vivían en esta residencia, ¿verdad?”

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Wallace contestó: “Sí, lo sabíamos”.

Wallace había declarado antes que, en todo el garaje, encontró indicios de sangre que había sido limpiada.

Un detective de policía también declaró que el rastreo por torres de telefonía mostraron que estuvo en su casa la noche del 23 de abril de 2025, el momento y el lugar en que, según los fiscales, Rivas Hernandez fue asesinada.

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Los datos mostraron que, más tarde, esa misma noche viajó a una zona remota del condado de Santa Barbara, a 152 kilómetros. El detective declaró que realizó dos visitas posteriores al área en mayo, incluida una a un lugar donde un trabajador de carreteras encontró el pasaporte de Rivas Hernandez.

Los fiscales buscan demostrar que el cantante inició una relación sexual con Rivas Hernandez cuando ella tenía 13 años y él 18.

Indicaron en un escrito judicial que ella se había puesto celosa de sus relaciones con otras mujeres y amenazó con exponerlo y arruinar su carrera multimillonaria la noche anterior a que la mataran. El escrito judicial señala que él envió un automóvil para recogerla la noche del 23 de abril de 2025 y la apuñaló cuando llegó a su casa.

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Los fiscales dicen que mantuvo el cuerpo durante semanas o meses en el maletero delantero del Tesla, donde fue hallado después de que el automóvil fuera remolcado cuatro meses y medio más tarde, en septiembre.

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