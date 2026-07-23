Entre el 15 y el 22 de julio, el Gabinete Contra Despojos, realizó un total de 22 acciones en distintos puntos de la Ciudad de México, para dar seguimiento a denuncias ciudadanas relacionadas con la ocupación irregular de inmuebles, garantizar la restitución de espacios y fortalecer la certeza jurídica de las personas afectadas, dio a conocer la Secretaría de Gobierno.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Foto: Especial

Las diligencias incluyeron aseguramientos, devoluciones y entregas de menaje en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán y Gustavo A. Madero, precisó la dependencia.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras instituciones capitalinas.

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Como parte de las acciones, el secretario de Gobierno, César Cravioto, sostuvo un encuentro en la colonia Roma con el equipo del Gabinete Contra Despojos y con una persona que logró recuperar su inmueble tras haber sido víctima de un presunto fraude.

Entre las acciones más relevantes destaca la devolución del inmueble ubicado en la calle Mitla, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Foto: Especial

En un comunicado, la Secretaría indicó que el caso derivó de un intento por simular una compraventa del inmueble después del fallecimiento de la pareja de la víctima.

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Entre las acciones más relevantes destaca la devolución del inmueble ubicado en la calle Mitla, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde, tras el retiro de sellos y la verificación correspondiente, se restituyó la posesión a quien acreditó su derecho mediante un contrato de arrendamiento y las resoluciones judiciales correspondientes.

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Asimismo, se llevaron a cabo diligencias en la colonia Felipe Ángeles, alcaldía Venustiano Carranza, donde se concretó la devolución de una accesoria y, posteriormente, el aseguramiento del resto del inmueble como parte del seguimiento ministerial al caso.

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cdm