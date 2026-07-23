[Publicidad]
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 23 de julio en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
En esas demarcaciones se esperan lluvias de 15 a 29 milímetros y caída de granizo, entre las 18:00 y las 20:00 horas.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
Lee también IMPI asegura 200 mil 450 productos pirata del Mundial; su valor asciende a más de 32 millones de pesos
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
Colapsa estructura en obras de remodelación de la Fiscalía de CDMX; tres personas resultan lesionadas
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
ONU-DH condena asesinato del periodista Alejandro Leyva; exige prevenir agresiones contra comunicadores
Mundo
Critican países nuevos aranceles de Trump por trabajo forzoso; usa "excusas", dice Brasil
Economía
México y EU buscan frenar el "parasitismo" en el T-MEC; reforzarán las cadenas de suministro regionales
Universal Deportes
Liga MX Femenil estrena nuevo formato y nueva imagen en el Apertura 2026; así se jugará el torneo
Espectáculos
Actor argentino Marcelo Córdoba, culpa a mexicanos por odio a los argentinos durante el mundial
La Roja
Profesor del IEMS se quita la vida tras ser acusado de abuso sexual por una alumna y deja mensaje en video
Al día
Cine GRATIS en La Magdalena Contreras: Ubicación y todo lo que tienes que saber para no gastar
Al día
Nuevos biciestacionamientos masivos en CDMX: Requisitos y pasos para registrar tu bicicleta