Metrópoli | 23-07-26 | 18:16 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta amarilla por intensificación de y caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 23 de julio en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas demarcaciones se esperan lluvias de 15 a 29 milímetros y , entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

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Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL
Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

vr/cr

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