Ante el bloqueo de vecinos sobre la Calle Matías Romero y Avenida Coyoacán, en la colonia Del Valle, quienes protestan por el presunto desalojo de un predio, la alcaldía Benito Juárez solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX esclarecer este conflicto entre particulares.

En un comunicado, la demarcación panista reiteró su compromiso con el respeto al Estado de derecho, la legalidad y la protección del patrimonio de las y los vecinos, y remarcaron que en la alcaldía no se permite, ni se permitirá que, al margen de la ley, personas o grupos pretendan apropiarse de espacios o inmuebles que no les pertenecen.

“La alcaldía Benito Juárez no es una instancia ni persecutora, ni investigadora, eso corresponde a la Fiscalía y por eso creemos que por el bien de las y los vecinos y la tranquilidad de los que aquí vivimos en Benito Juárez, la Fiscalía de manera pronta y expedita emita una resolución al respecto para poder proceder conforme a derecho. En Benito Juárez seguiremos defendiendo la legalidad y el estado de derecho en favor de nuestras y nuestros vecinos”, destacó Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete de la alcaldía.

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Los manifestantes colocaron casas de campaña, lonas y barricadas improvisadas para impedir el paso de vehículos en protesta por el presunto despojo del predio. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

La demarcación lamentó que algunos actores políticos pretendan aprovechar una situación, que corresponde exclusivamente al ámbito legal, para obtener beneficios políticos. “Lejos de contribuir a la solución del conflicto, este tipo de acciones únicamente generan mayor confrontación e incertidumbre entre la comunidad”.

La alcaldía recalcó que los problemas entre particulares deben resolverse mediante las instituciones y conforme a la ley, nunca a través de la politización o la confrontación.

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“En Benito Juárez seguiremos defendiendo el patrimonio de las familias, privilegiando el diálogo, el orden, la seguridad y el respeto al Estado de derecho”, dijo la alcaldía.

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