[Publicidad]
Personas recluidas en diversos centros penitenciarios de la Ciudad de México participaron en la edición número 13 del certamen de canto Concurso Intercentros Penitenciarios “La Voz 2026”.
La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que un total de 64 personas privadas de la libertad, de 12 centros penitenciarios, participaron en el concurso.
El evento se realizó en instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, donde se realizaron 13 presentaciones individuales y 10 grupales.
Lee también Estados del centro refuerzan estrategia de seguridad
Durante la final, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, subrayó la importancia del certamen para apoyar a los participantes en el desarrollo de talento, la disciplina y la superación personal, afirmó la SSC.
Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar obtuvieron trofeos, mientras que todos los participantes recibieron un reconocimiento a través de una medalla.
[Publicidad]
El ganador en la categoría de solista pertenece al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO); el segundo lugar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el tercer lugar al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Lee también Reabren Luna Park tras retiro de sellos
Mientras que en la categoría de grupo el primer lugar fue para el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; el segundo para el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el tercero para la Penitenciaría de la Ciudad de México.
[Publicidad]
Hallan a mujer muerta dentro de vivienda en colonia Gertrudis Sánchez, en la GAM; diligencia fue por búsqueda de persona desaparecida
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Figura de la Selección Argentina anuncia su retiro
Estados
Autoridades federales y estatales realizan operativo de búsqueda de un jaguar en la ciudad de Campeche; vecinos reportaron verlo en un árbol
Metrópoli
Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en tres alcaldías del sur de CDMX; hay probabilidad de caída de granizo
Economía
Nuevo arancel sustituye al actual y "no hay cambios", afirma Ebrard; México y EU concluyen tercera ronda del T-MEC
Espectáculos
Actor argentino Marcelo Córdoba, culpa a mexicanos por odio a los argentinos durante el mundial
La Roja
Profesor del IEMS se quita la vida tras ser acusado de abuso sexual por una alumna y deja mensaje en video
Al día
Cine GRATIS en La Magdalena Contreras: Ubicación y todo lo que tienes que saber para no gastar
Al día
Nuevos biciestacionamientos masivos en CDMX: Requisitos y pasos para registrar tu bicicleta