Personas recluidas en diversos centros penitenciarios de la Ciudad de México participaron en la edición número 13 del certamen de canto Concurso Intercentros Penitenciarios “La Voz 2026”.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que un total de 64 personas privadas de la libertad, de 12 centros penitenciarios, participaron en el concurso.

El evento se realizó en instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa, donde se realizaron 13 presentaciones individuales y 10 grupales.

Internos participan en “La Voz 2026” de la CDMX. Foto: Especial

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Durante la final, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, subrayó la importancia del certamen para apoyar a los participantes en el desarrollo de talento, la disciplina y la superación personal, afirmó la SSC.

Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar obtuvieron trofeos, mientras que todos los participantes recibieron un reconocimiento a través de una medalla.

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Internos participan en “La Voz 2026” de la CDMX. Foto: Especial

El ganador en la categoría de solista pertenece al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO); el segundo lugar al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el tercer lugar al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

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Mientras que en la categoría de grupo el primer lugar fue para el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; el segundo para el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el tercero para la Penitenciaría de la Ciudad de México.

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Internos participan en “La Voz 2026” de la CDMX. Foto: Especial

mahc/LL