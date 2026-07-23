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El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunió con la zar antidorgas estadounidense, Sara Carter.
A través de X, el funcionario indicó que con la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos dialogó acerca de la cooperación en materia de prevención y seguridad.
Agregó que hablaron de la atención a las causas de la drogadicción y de los resultados alcanzados entre ambos países.
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"Hablamos de la importancia de atender las causas y reducir la demanda, de los resultados alcanzados y de cómo fortalecer la cooperación para desarticular las cadenas de suministro de narcóticos que tanto afectan a nuestros pueblos", detalló.
Añadió que "estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos".
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Lazzeri se reúne con Subsecretario del Tesoro
El embajador de México en Estados Unidos también sostuvo una reunión con el Subsecretario del Departamento del Tesoro, Francis Brooke.
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"Iniciamos una conversación que será permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas. México y Estados Unidos avanzan mejor cuando trabajan juntos", comentó.
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dft/bmc
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