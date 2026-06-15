La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó entrar en una confrontación pública con Sara Carter, luego de que la funcionaria estadounidense advirtiera sobre acciones contra presuntos funcionarios mexicanos vinculados con organizaciones criminales.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la Mandataria federal fue cuestionada sobre las declaraciones de la también llamada “zarina antidrogas” de Estados Unidos, quien aseguró que su gobierno trabaja para identificar a personas dentro de las estructuras gubernamentales que presuntamente habrían colaborado con los cárteles.

“No quiero entrar en discusión con ella. Conocen nuestra posición, nuestra posición es muy firme en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación, siempre va a ser”, respondió Sheinbaum.

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La titular del Ejecutivo sostuvo que la relación con Estados Unidos continuará bajo los principios que ha defendido su administración desde el inicio de su gobierno: cooperación bilateral en temas de seguridad, pero sin aceptar injerencias en asuntos internos del país.

Asimismo, aseguró que México mantendrá su disposición para colaborar en el combate al tráfico de drogas por razones humanitarias y de seguridad compartida.

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“Y en lo que podamos ayudar en términos humanitarios para que no llegue droga, lo vamos a hacer”, señaló.

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Las declaraciones de la Presidenta se producen después de que Sara Carter afirmara en una entrevista que el gobierno estadounidense mantiene investigaciones contra personas que, según sus dichos, habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en México.

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“Y, por cierto, haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles y que les han facilitado operar; obteniendo órdenes contra ellos y trabajando estrechamente con nuestras contrapartes”, declaró la funcionaria estadounidense.

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