Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:29 AM Sheinbaum celebra el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y menciona que esto ayuda a que se restablezcan los ingresos federales por el subsidio que actualmente realiza el gobierno con gasolinas, al no cobrar IEPS. “Es una buena noticia para el mundo”, afirma.



Nación 08:18 AM Sheinbaum garantiza que con el Programa Vivienda para Bienestar se atiende a casi 7 millones de familias mexicanas.

Nación 08:17 AM Infonavit detalla que para adquirir una Vivienda del Bienestar se han simplificado los trámites y requisitos. De acuerdo con Octavio Romero, ahora se debe cumplir con pocas condiciones, que son: tener una antigüedad mínima de seis meses en su trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no tener ningún crédito hipotecario.

Nación 08:08 AM Octavio Romero, director de Infonavit, asegura que los “créditos impagables” sumaban una cantidad de 4 millones 856 mil pesos; afirma que actualmente todos los créditos del Infonavit cuentan con condiciones financieras justas y están en condiciones de ser pagados.

Nación 08:04 AM Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del Fovissste, señala que a partir del 1 de julio se simplificará la administración y gestión de créditos Fovissste, donde se mostrará un nuevo estado de cuenta más accesible. Además, hace un llamado a atender la Campaña Nacional de Actualización de Datos, desde las oficinas de atención o a través de la plataforma de Fovissste.

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Nación 07:57 AM Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), anuncia que hay un total de 715 mil familias con escritura y en trámite del proceso de incorporación de lotes.

Nación 07:47 AM Edna Elena Vega Rangel presenta avances en materia de Vivienda para el Bienestar; señala que 274 mil viviendas ya iniciaron el proceso de edificación y que 604 mil ya fueron contratadas, con un beneficio de 2.1 millones de personas.

Nación 07:46 AM Iván Escalante asegura que, como parte de las acciones en el Mundial de Futbol 2026, Profeco continúa con presencia en los tres estadios sede, cuatro aeropuertos y Fan Fests para orientar, vigilar y defender derechos de personas consumidoras durante este evento deportivo internacional.

Nación 07:40 AM Profeco presenta la sección “Quién es quién en el envío de dinero”. Como cada semana, asegura que Finabien es la mejor remesadora en servicio de envío de efectivo.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Mandataria federal está acompañada de Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Octavio Romero director general del Infonavit e Iván Escalante, titular de Profeco.

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