En la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, comerciantes ofrecen diferentes tipos de tortas, como parte de la edición número 21 de este evento, cuyos precios oscilan entre los 110 y 220 pesos.

Vanessa, quien forma parte de la quinta generación de una familia dedicada a la venta de tortas ahogadas de Jalisco y participa por cuarta ocasión en el evento, mencionó que, en su puesto ofrece la torta rellena de carnitas en 110 pesos, con 3 opciones de salsa, una más picante que la otra.

"Somos famosos en Jalisco que es donde siempre vendemos y también aquí en la alcaldía", comentó.

Vanessa ofrece la torta rellena de carnitas en 110 pesos. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Dijo que cada año disfrutan formar parte del evento, ya que además de convivir con otros expositores, tienen la oportunidad de que personas de diferentes partes de la ciudad conozcan su negocio y posteriormente visiten su establecimiento.

"Nos la pasamos muy padre, la gente prueba nuestras tortas y muchos después nos buscan en el local", señaló

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Esperan que, para el fin de semana, pues la feria durará hasta el domingo 2 de agosto, haya altas ventas.

Los precios en la feria oscilan entre los 110 y 220 pesos. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Regina Valentina atendió junto con su mamá un puesto de tortas de chilaquiles y cochinita pibil, cuyos precios eran de alrededor de los 110 pesos.

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Detalló que desde pequeña ha estado relacionada con el comercio, pues su madre vende atole en la alcaldía Venustiano Carranza y su padre se dedica a la venta de raspados.

De acuerdo con Regina, desde hace varios años participan en la feria y poco a poco ha aprendido el oficio familiar, por lo que ahora también atiende a los clientes y apoya en la preparación de los alimentos.

Es la edición número 21 de este evento. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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"Prácticamente crecí en este ambiente; mis papás siempre han vendido y ahora yo estoy aprendiendo para seguir con el negocio familiar", dijo.

"Siempre sale gente que no nos conocía y después nos busca", comentó.

Raúl Rivas explicó que su familia lleva tres generaciones dedicadas a la elaboración de tortas con cortes de carnes y mencionó que era la séptima edición en la que participaron.

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Los precios van desde los 160 pesos con un tipo de carne y la más costosa, preparada con arrachera, chistorra, tocino a la barbecue y longaniza argentina, alcanza los 220 pesos.

Indicó que para ellos participar en la feria representa una oportunidad para mostrar la calidad de sus productos y acercarse a nuevos clientes, además de mantener una tradición familiar.

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"Es un orgullo continuar con un negocio que comenzó con mis abuelos", dijo.

vr/cr