Al cumplir este lunes 15 días de huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una nueva jornada de protesta con la liberación de las casetas de San Marcos, Naucalpan y Tlalpan, en la salida a Cuernavaca, como parte de los acuerdos alcanzados en su Asamblea Nacional Representativa (ANR).

La dirigencia magisterial ratificó la continuidad del paro indefinido de labores, el plantón instalado en el Zócalo y calles aledañas, así como las movilizaciones en distintos puntos del país, al considerar que las respuestas ofrecidas por el gobierno federal siguen sin atender las demandas centrales del movimiento.

Entre sus principales exigencias se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales y de las Afores para regresar a un esquema solidario de pensiones, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base y mejores condiciones laborales para el magisterio.

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Tras concluir la ANR el fin de semana, los dirigentes acordaron mantener la jornada de lucha y reforzar las acciones de presión. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, reiteró que el movimiento no levantará la huelga mientras no existan respuestas de fondo a las demandas de los trabajadores de la educación y sostuvo que las propuestas gubernamentales presentadas hasta ahora no resuelven el problema de las pensiones ni garantizan una jubilación digna.

Por su parte, representantes de las secciones movilizadas señalaron que la CNTE continuará consultando a sus bases cada una de las propuestas que presente el gobierno federal, y advirtieron que las acciones de protesta seguirán escalando mientras no se instale una mesa resolutiva que atienda los planteamientos del magisterio disidente.

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