La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, destacó la cooperación que ha visto de parte del gobierno mexicano, y mencionó la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como ejemplo.

En una entrevista con Jan Jekielek para el programa American Thought Leaders, Carter mencionó el caso del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinado en un operativo de las fuerzas mexicanas el pasado 22 de febrero, como ejemplo de la cooperación mexicana.

“Haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a todos los funcionarios del gobierno que se han vendido a los cárteles, que les han facilitado operar, consiguiendo sus extradiciones y trabajando de cerca con nuestras contrapartes, como hacemos con la presidenta Sheinbaum, por ejemplo”, dijo Carter.

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“Vimos avances significativos en México. Especialmente con El Mencho… Cuando pudimos ir por El Mencho, y lo hicimos gracias a nuestra información de inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional mexicana, las Fuerzas Especiales mexicanas, el general (Ricardo) Trevilla [secretario de Defensa], su operación. Ellos cooperaron con nosotros”, añadió.

“Les dijimos: ‘Miren, aquí está la información. ¡Atrápenlo! Y lo hicieron. Y nunca habíamos visto algo como eso. No era así. No de esa manera. No había esa clase de cooperación”, subrayó.

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La llamada zarina antidrogas, quien visitó México dos días después de la caída de El Mencho, defendió que el gobierno del presidente Donald Trump tenga en la mira “a los funcionarios en Sinaloa, todos los funcionarios de gobierno que son parte del clan Culiacán, que han protegido al Cártel de Sinaloa, y a Los Chapitos, y a Los Mayos, y a Joaquín Guzmán, toda la operación. Toda la operación de El Chapo.

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“Podemos hacer eso… porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos en nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump cumple lo que dice. Trump habla absolutamente en serio [cuando] dice: ‘Si no cooperas con nosotros, vamos a ir contra ti y te vas a arrepentir”.

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Aludió así a la acusación que el Departamento estadounidense de Justicia hizo pública el pasado 29 de abril contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales, a quienes señala de vínculos con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La acusación fue presentada en la corte de Distrito Sur de Nueva York.

La pregunta, dijo Carter, es: “¿Quieres cooperar, sí o no?”.

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Además, indicó que los gobiernos han entendido “que esto es bueno para ellos”.

Carter señaló que el gobierno estadounidense busca golpear a los cárteles por la vía del dinero. “Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Te prometo que les vamos a quitar su dinero… El poder y el dinero es lo que los mantiene vivos”.

La funcionaria se refirió a los túneles en la frontera que han construido los cárteles para el tráfico de drogas, como el descubierto recientemente que conectaba Otay Mesa, en San Diego, California, con Tijuana. Advirtió que los grupos criminales están desarrollando infraestructura cada vez más sofisticada para traficar drogas y personas a suelo estadounidense.

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En el tema del fentanilo, Carter señaló que Estados Unidos está vigilando toda la cadena de suministro, incluyendo los precursores químicos que Trump afirma vienen desde China.

Ya en mayo pasado, en otra entrevista con Fox News, Sara Carter había elogiado la cooperación mexicana y lanzado una advertencia a los cárteles.

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