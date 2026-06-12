México y Estados Unidos alcanzaron acuerdos en una “nueva era” de cooperación en materia de seguridad, tras realizarse este viernes una reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos en México, a cargo del embajador Ronald Johnson, indicó que la conversación de este 12 de junio en la Ciudad de México se centró en el combate a los grupos de la delincuencia, y ambos países reconocieron que pueden lograr “resultados históricos” cuando trabajan juntos.

“Con este espíritu de cooperación, ambos países están tomando medidas rápidas y decisivas —a través del Grupo Bilateral de Implementación (GBI)— para combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y la prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera”, expuso la embajada.

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Indicó que representantes de 15 agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos participaron en esta reunión bilateral de implementación en materia de seguridad, encabezada por expertos y celebrada en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Añadió que se impulsan “resultados inmediatos y de gran impacto” en prioridades de seguridad compartidas: “Las conversaciones se centraron en áreas clave de cooperación, incluyendo el combate al crimen organizado y al robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal y el tráfico de armas, así como el avance en la colaboración y coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones”.

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Resaltó que el GBI ilustra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando y profundizándose. “Esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, mencionó.

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Señaló que los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario Donald Trump reafirmaron su determinación de cooperar, proteger a sus ciudadanos y promover una región más segura y próspera mediante una colaboración y coordinación continuas a través de reuniones periódicas.

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“Las personas en ambos lados de nuestra frontera merecen vivir seguras y en paz, libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que imponen los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo la representación diplomática.

El embajador Ronald Johnson destacó que en el encuentro con el canciller Roberto Velasco se puso en marcha el Grupo Bilateral de Implementación que representa "la siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación".

El canciller, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

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"Nos permitirá hacer nuestra coordinación más eficaz y constante, con un mayor enfoque en la implementación y los resultados", aseguró.

Mencionó que esta reunión acerca de seguridad refleja "la seriedad de este esfuerzo y nuestro compromiso compartido de generar resultados medibles".

Reiteró que bajo el liderazgo de Trump y Sheinbaum, ambas naciones trabajan juntos para detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas, armas de fuego ilegales y personas; combatir a las organizaciones criminales transnacionales; fortalecer la seguridad fronteriza; frenar la migración ilegal; desmantelar redes de financiamiento ilícito y robo de combustible; y enfrentar amenazas emergentes por medio del uso de tecnologías avanzadas y otras herramientas.

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Afirmó que la cooperación en materia ya está dando resultados porque se han reducido en más de 95% el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos, además que las muertes por sobredosis en su país han bajado 35%.

Refirió el embajador Johnson que México ha asegurado más de 400 toneladas de drogas y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios ilegales.

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Además que las autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, incluidas miles destinadas a organizaciones criminales en México.

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"Los Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos. Al profundizar nuestra cooperación, podemos seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas, al tiempo que generamos resultados concretos para nuestros pueblos", externó.

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Por su lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó este nuevo mecanismo de diálogo bilateral en materia de seguridad.

Apuntó que en el encuentro, ambas delegaciones reiteraron que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de ambos países, bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación.

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"Además, reiteraron que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige esfuerzos coordinados y sostenidos, con pleno respeto a la soberanía de cada país y en beneficio de la seguridad, la salud y el bienestar de ambos pueblos", indicó la SRE.

La siguiente edición será en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entre los resultados de la cooperación México-EU, la cancillería mencionó la reducción de 76% en los aseguramientos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y la disminución de 22.1% en las muertes por sobredosis asociadas al consumo de opioides sintéticos.

Asimismo, reconocieron la importancia de reforzar el combate al tráfico ilícito de armas y de las acciones dirigidas a desarticular las organizaciones criminales transnacionales responsables de estos delitos.

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