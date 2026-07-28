Mientras interpreta a un príncipe destinado a participar en una guerra por el poder en "House of the Dragon", el actor Benjamin Evan Ainsworth reconoce que fuera de la ficción los jóvenes de su generación también cargan con la preocupación de que las decisiones que toman hoy definirán el resto de sus vidas.

“Siento que a esta edad hay muchísimas decisiones que parecen determinar todo tu futuro, y eso puede ser muy abrumador. Mi generación enfrenta situaciones que antes parecían normales, como comprar una casa, un coche o ir a la universidad, y ahora se sienten mucho más difíciles”, compartió Ainsworth en entrevista con EL UNIVERSAL.

El actor británico de 17 años se incorpora a la tercera temporada de "House of the Dragon", spin off de "Game of Thrones", para dar vida a Daeron Targaryen, uno de los personajes más esperados por los seguidores de la serie de HBO Max.

Aunque el príncipe había sido mencionado en temporadas anteriores, es hasta ahora cuando aparece en pantalla para convertirse en una pieza clave del conflicto que divide a su familia.

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El joven considera que esa incertidumbre que tienen los jóvenes es una de las razones por las que una historia fantástica como "House of the Dragon" consigue conectar con públicos de todo el mundo.

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“Está ambientada en Westeros, hace cientos de años, pero aun así habla de emociones y conflictos completamente humanos con los que cualquiera puede identificarse”, explica Benjamin.

Desde su infancia estudió teatro; debutó a los 12 años y lleva cuatro películas. Foto: Instagram

¿Targaryen o Hightower?

Basada en la novela "Fire & Blood", de George R. R. Martin, la historia se desarrolla casi dos siglos antes de los acontecimientos de "Game of Thrones" y retrata la llamada Danza de los Dragones, una guerra civil que enfrenta a la poderosa Casa Targaryen por la sucesión del Trono de Hierro.

En medio de traiciones, alianzas y batallas entre dragones, cada integrante de la familia debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar el poder.

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Dentro de ese escenario aparece Daeron Targaryen, el hijo menor del rey Viserys I y Alicent Hightower.

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A diferencia de sus hermanos, el joven fue criado lejos de Desembarco del Rey bajo la tutela de la familia Hightower, por lo que creció apartado de las intrigas políticas que consumieron a su linaje. Sin embargo, su regreso, acompañado por su dragona Tessarion, lo coloca en el centro de una guerra que ya ha cobrado la vida de familiares y aliados.

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El mayor conflicto del personaje no consiste en aprender a luchar, asegura sino en descubrir quién quiere ser cuando todos esperan algo distinto de él.

“Está entre la espada y la pared. Es un Targaryen, pero también un Hightower; fue criado bajo los valores Hightower, pero tiene un dragón. Esas dos partes que conforman quién es casi se contradicen entre sí”.

El actor explica que Daeron intenta conservar un sentido moral poco habitual dentro de un universo donde la violencia suele imponerse.

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“Lo constante en él es esa búsqueda interior de un compás moral, de entender qué está bien. Pero conforme aumenta la tensión y el peligro, también crece la posibilidad de que llegue a un límite. La pregunta es cómo será manipulada esa bondad y cómo podrá seguir brillando”.

Ese dilema también se refleja en la relación que mantiene con Ormund Hightower, el hombre que lo crió durante años y cuya influencia será determinante conforme avance la guerra. Aunque Daeron conoce el conflicto que envuelve a los Targaryen, nunca vivió de cerca los acontecimientos que marcaron a su familia.

“No tiene una idea completa de todo lo que ocurrió en King’s Landing, pero sí sabe que hay guerra, política y dragones”.

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Y aunque "House of the Dragon" gira alrededor de la lucha por el Trono de Hierro, para el británico el verdadero tema de fondo es la manera en que el poder pone a prueba la esencia de las personas.

“Al final, todo depende de la motivación. ¿Qué quieres hacer con ese poder? Creo que el poder revela y amplifica quién eres”.

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