Guanajuato.— Pasaron 20 años para que una película de animación basada en Xilacatzin, el guerrero prehispánico que hacía temblar a los españoles por su fiereza, llegara al cine.

"La marca del jaguar", ópera prima de Víctor Mayorga, fue rechazada siete veces de fondos públicos (IMCINE) bajo el argumento de que la historia no era buena o de que los presupuestos asignados no eran realistas.

Pero el realizador tapatío no se detuvo, logró el apoyo de Brasil para financiar la mitad del proyecto de 40 millones de pesos, al tiempo que pedía ayuda a amigos y a conocidos de ellos para casi completar el resto, además de que se endeudó con una cantidad que no revela.

Xilacatzin, el protagonista de la coproducción entre México y Brasil. Foto: Ocelotl

Llega a pantallas

Al final ha logrado mostrar la cinta en el marco del Guanajuato International Film Festival (GIFF) en el que un joven guerrero descubre que una marca que lleva en el cuerpo y lo ha alejado del resto de la sociedad no es sólo un símbolo, sino clave para un poder ancestral capaz que puede cambiar el trágico destino azteca.

“Todo nace porque soy fan del ánime, sobre todo por el "Samurai X" que te cuenta la historia de Japón, difunden su historia y están orgullosos de ella. Y me pregunté por qué aquí no pasa eso y comencé a hacer algo.

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“La película es una historia de resiliencia y (el personaje) es alguien que representa mucho lo que somos los mexicanos. Es una historia de renacimiento, de que a veces las heridas no lo son, que lo que a veces nos estigmatiza es en realidad nuestra fortaleza”.

"La marca del jaguar", hecha en animación 2D, fue presentada internacionalmente en la edición más reciente del Festival de Cannes, aunque en su faceta de búsqueda de recursos hizo lo propio en Annecy.

Situada en Tenochtitlan, aparecen como personajes Itzpapalotl, deidad de la oscuridad; Popohca, un hechicero y un tlacuache como mascota.

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