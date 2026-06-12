La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inauguración de la Copa del Mundo 2026 mostró al mundo una imagen de un México alegre, unido y en paz, en contraste con quienes, afirmó, intentaron proyectar una percepción de caos e ingobernabilidad en el país.

Al ser cuestionada sobre la presencia de diversos personajes políticos y empresariales en el partido inaugural, así como sobre las críticas difundidas en redes sociales previo al evento, la Mandataria rechazó que exista persecución política contra algún sector y sostuvo que la realidad vivida durante la jornada mundialista desmintió los pronósticos negativos.

“No hay persecución política a nadie. Ellos querían mostrar que México estaba en caos, que la inauguración no se iba a poder realizar, que no hay gobernabilidad, que hay violencia. Pero no. La imagen al mundo de México es alegría, felicidad”, expresó.

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Presidenta Claudia Sheinbaum felicita a México por el primer triunfo en el Mundial 2026 durante su conferencia de prensa este 12 de junio desde Palacio Nacional. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sheinbaum destacó que millones de espectadores observaron una celebración marcada por la cultura mexicana, el ambiente festivo y el respaldo a la Selección Nacional, que debutó con una victoria en el torneo.

La Presidenta aprovechó para cuestionar la influencia de las redes sociales en la percepción pública y afirmó que muchas veces no reflejan el sentir de la mayoría de los ciudadanos.

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En ese contexto, fue cuestionada sobre los videos que circularon en redes sociales mostrando al empresario Ricardo Salinas Pliego durante su llegada al estadio. Sin mencionarlo directamente en sus críticas, Sheinbaum aseguró que algunas figuras públicas confunden la actividad digital con respaldo popular.

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“Pagan millones y millones de pesos para que haya robots en las redes y creen que esa es la popularidad que tienen. Pero no es así”, afirmó.

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La titular del Ejecutivo sostuvo que la cercanía con la ciudadanía es la mejor forma de mantener una lectura correcta del país.

“Hay que estar cerca del pueblo, siempre. Cuando gobiernas para el pueblo, cuando el pueblo manda, no te equivocas”, dijo.

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