Ante las diversas protestas de colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) durante el primer día de la Copa Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que quien quiere que le vaya mal a México, no la va a pasar bien nunca.

“Hubo quien quiso mostrar otra imagen, pero la imagen de México es la alegría. La felicidad del pueblo y de todas y de todos los mexicanos. Muy, muy hermoso, la visión de celebrar el triunfo de la Selección y mostrar lo que es México ante el mundo: potencia cultural, alegría. Eso es lo que se vivió ayer y yo estoy muy contenta y yo creo que es una alegría que se contagie a la gente de todo el país”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 12 de junio, la mandataria destacó que desde que le entregaron el primer boleto para asistir al partido inaugural México-Sudáfrica, decidió entregarlo a una joven que le guste el futbol y observar la inauguración con el pueblo desde el Deportivo Galeana. Indicó que se vivió un gran ambiente y todo el evento se realizó sin contratiempos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su triunfo sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Foto: Presidencia

“Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México. Y quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca”, expresó al destacar fotografías de aficionados y la asistencia de la joven ganadora del boleto 001, Yolett Cervantes Cuaquehua.

Sheinbaum a la CNTE: Dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa

Sobre la CNTE, aseguró que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se ha avanzado en las demandas del magisterio. Respecto a las diferencias y falta de consenso entre el gobierno federal y representantes sindicales, la Jefa del Ejecutivo reiteró que se consultará a maestros directamente para escucharlos.

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“Pero ¿qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa afuera. Es muy complejo. Pero no va a haber represión, entonces no reprimimos a nadie. Y las demandas de los profesores en los estados, pues se siguen atendiendo”, explicó.

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Maestros de la CNTE avanzan por Tlalpan en su intento de llegar al Estadio Ciudad de México previo a la inauguración del Mundial 2026 (11/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La mandataria federal acusó que algunos manifestantes provocan al gobierno para que repriman, sin embargo, aseguró que buscarán el diálogo a pesar de que los extremos de “ultraderecha” y grupos radicales se junten para crear una mala imagen del país.

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“Y una cosa es una contención para evitar que se tome el aeropuerto, pero es distinto a golpear a alguien, a este aquella represión por parte de la policía de la ciudad que lo ha hecho muy bien, por cierto”, señaló esta mañana.

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