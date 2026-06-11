En el partido inaugural del Mundial 2026, en el que se enfrentó la selección del país contra Sudáfrica, diversas figuras políticas y publicas asistieron para presenciar el primer partido del torneo.

Entre las personalidades que presumieron estar en el Estadio Azteca se encuentran la excandidata a la presidencia, Xóchilt Gálvez, quién publicó por redes sociales una foto desde su asiento, acompañado del mensaje: "¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial!".

Asimismo, el gobernado de Nuevo León, Samuel García, que en días pasados dijo que entraría en "modo party" por los diversos partidos celebrados en el país, presumió una foto junto a el directo de la FIFA, Gianni Infantino y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El excandidata presidencial Xóchilt Álvarez presumió su asistencia al partido México vs Sudáfrica (11/06/2026). Foto: @XochitlGalvez

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Asimismo, García también compartió fotos con su esposa, Mariana Rodríguez.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, compartió fotos junto a su familia, apoyando a la selección mexicana con el mensaje: "Con toda la pasión del fútbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del Mundial 2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede!".

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Alito Moreno presumió su visita a ver el partido inaugural del Mundial (11/06/2026). Foto: @alitomorenoc

El empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego también hizo acto de presencia en el Estadio, en el que incluso fue invitado por TV Azteca para dar un mensaje sobre la afición por el deporte.

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La alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, publicó vía su Instagram, fotos de ella en celebrando los dos goles de México desde el Estadio.

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El excandidato para Jefe de Gobierno de la CDMX por parte del PRIAN, Santiago Taboada, también compartió por redes sociales su presencia, en conjunto con su familia, viendo la inauguración del Mundial.

El Diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco fue visto por asistentes a las afueras de donde se disputaría el partido, además de ser grabado por la conductora Karime Pindter metras tomaba asiento en su respectivo lugar.

Así las cosas en la #inauguracion perrisimos ya llegó mi Cuau #México 🇲🇽 pic.twitter.com/B0CjAOCjdi — Karime Pindter (@realkarime) June 11, 2026

¿Qué precio tenían los boletos para el partido México vs Sudáfrica?

El precio de los boletos para asistir a uno de los partidos del Mundial, según la FIFA, variarían dependiendo la fase en la que se encuentre.

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Informaron que entre los rangos de precios, costarían entre mil 122 para la Fase de Grupos y 125 mil 897 pesos el máximo de la Final.

Sin embargo, el precio de los boletos se vio rebasado por los revendedores, quienes ofrecían una entrada hasta en 50 mil pesos.

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