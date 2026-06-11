Miles de aficionados han pintado de verde, blanco y rojo explanadas y parques en distintos puntos del país para poder observar el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en la Copa Mundial 2026.

Baja California

Cientos de personas, incluso del otro lado de la frontera, se concentraron en la avenida Revolución, en el centro de Tijuana, para ver de manera gratuita el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol en una pantalla gigante habilitada por el gobierno local en una de las principales zonas turísticas de la ciudad.

Bajo el nombre de Baja Fut Fest el gobierno del estado y municipal colocaron pantallas gigantes en diferentes puntos de los municipios para concentrar a cientos de personas que quisieran unirse a la celebración del fútbol más grande del mundo.

En el caso de Tijuana, la gente comenzó a llegar desde las ocho horas, a pesar de que el evento inició tres horas después. Al sitio llegaron turistas de California, principalmente latinos, que quisieron unirse al festejo.

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“Es una fiesta que une a la comunidad latina; no es tan sencillo hacer esto en Estados Unidos y menos con las redadas y todo lo que está pasando con los migrantes y la gente latina. Quisimos mostrar nuestro apoyo a la selección mexicana, pero de forma segura”, dijo Carlos Estrada, quien llegó una noche antes desde Los Ángeles, California.

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Chihuahua

Se reúnen cientos de ciudadanos en plazas públicas de Chihuahua para ver el primer juego del Mundial 2026.

Cientos de ciudadanos se reunieron este jueves en diferentes plazas públicas de los municipios de Chihuahua para presenciar el primer juego del Mundial 2026, de México contra la selección de Sudáfrica.

Una de las sedes más importantes fue la Plaza del Ángel en la capital del estado, donde se organizó la Fiesta Mundialista 2026.

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Hasta el lugar llegaron cientos de familias chihuahuenses para disfrutar del evento inaugural y del primer partido de la Selección Mexicana.

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Previo al inicio de la transmisión oficial del arranque de la justa deportiva, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, invitó a las y los asistentes a aprovechar de las instalaciones pensadas para ver cómodamente los juegos, así como de todas las actividades disponibles.

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Mundial Chihuahua. Foto: Especial

Nuevo León

Los primeros aficionados comenzaron a concentrarse este jueves en el Parque Fundidora para seguir la inauguración de la Copa Mundial 2026 y la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica en el FIFA Fan Fest de Monterrey.

Durante las primeras horas de la mañana, el acceso al recinto registró filas de asistentes que buscaban ingresar al espacio habilitado para los eventos mundialistas.

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Aunque la afluencia aumentaba gradualmente conforme se acercaba el inicio de la ceremonia inaugural, aún no se observaban aglomeraciones como las reportadas en otras ciudades sede del país.

El movimiento de personas marcó el inicio de las actividades masivas relacionadas con el Mundial en la capital de Nuevo León, donde autoridades estatales y municipales desplegaron operativos especiales de seguridad y movilidad para atender la llegada de visitantes y aficionados.

En el entorno del Parque Fundidora, la circulación vehicular se mantenía sin contratiempos sobre avenidas como Madero y Fundidora.

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Comienza llegada de aficionados al Fan Fest de Monterrey. Foto: Especial

Guanajuato

Más de dos mil aficionados pintaron de verde la explanada del Templo Expiatorio para el debut del Tri en el Mundial ante Sudáfrica, entre música de mariachi, bailando y lanzando porras en favor de la Selección Nacional.

Delante de la mega pantalla hicieron pronósticos sobre el resultado del encuentro y en todos los casos se inclinaron por la Selección Mexicana 3-1 y 2.0.

Foto: Xóchitl Alvarez / EL UNIVERSAL

El arranque de la jornada mundialista fue amenizada por payasos, ante familias completas que desde las primera horas de este jueves hicieron filas para alcanzar un lugar en la plaza ubicada en la esquina de las calles Madero y Zaragoza.

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Las 2000 sillas y la sombra de la carpa no alcanzó para los aficionados que llegaron para ver la transmisión desde la pantalla ubicada delante del histórico templo. Decenas se quedaron afuera de la valla metálica, algunos con niños de brazos y bajo los rayos solares aguantaron el encuentro deportivo.

Aficionados de Guanajuato festejan el segundo gol de la Selección mexicana durante el partido inaugural del Mundial. (Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL)

Al ritmo del mariachi, envueltos en la bandera nacional y con el rostro pintado de verde, blanco y rojo, los asistentes cantaron “Caminos de Guanajuato”, "México Lindo y Querido”; otros se pusieron de pie para bailar y lucir sombreros de charro. “Que se escuche el grito de México”, "La mejor afición es la de León, ¡que se escuche el grito!", expresaron minutos antes de la justa futbolística.

Los patrocinadores provocaron que los asistentes dejaran sus lugares en busca de una cachucha, un bastón o la figura de un balón.

#Guanajuato Entre música de mariachi, bailando y lanzando porras a favor del la Selección Nacional, más de dos mil aficionados pintan de verde la explanada del Templo Expiatorio para el debut del Tri en el Mundial ante Sudáfrica



Video: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/fRFzvB6sLx — El Universal Estados (@Univ_Estados) June 11, 2026

Sinaloa

La fiebre mundialista envolvió a los diputados locales, los cuales modificaron el horario de sus trabajos legislativos para colocar una pequeña cancha de pasto sintético para practicar entre ellos los penaltis. Varios de ellos dieron cátedra del control del balón que lograron colocar en las redes.

Una de las que dio muestras de tener un buen pie fue la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la actual LXV, con dos tiros a la portería, uno de ellos quedó en las redes como parte de la fiesta mundialista.

Una vez que concluyeron sus prácticas de tiros al arco, los diputados y el personal del Congreso del Estado se colocaron en el Salón Constituyentes para seguir en una pantalla gigante el inicio del encuentro entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

Foto: Especial

Con información de Gabriela Martínez, Javier Cabrera, Xóchitl Álvarez y Marcela Perales / corresponsales