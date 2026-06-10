Monterrey, Nuevo León. - A menos de 24 horas del arranque de la Copa del Mundo, el gobierno de Nuevo León inauguró los escenarios del Fan Fest instalado en Parque Fundidora, espacio que funcionará como uno de los principales puntos de reunión para aficionados durante el torneo.

El acto fue encabezado por el gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, quienes recorrieron las instalaciones junto con funcionarios estatales, legisladores y ciudadanos que participaron en una caminata organizada para marcar el inicio de las actividades mundialistas en la entidad.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron los distintos escenarios preparados para conciertos, espectáculos y transmisiones de los partidos de la Selección Mexicana. También acudieron al contador oficial que marca la cuenta regresiva para el comienzo del torneo internacional.

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El Fan Fest fue concebido como una sede alterna para que miles de personas puedan seguir los encuentros del Mundial en pantallas gigantes, además de participar en actividades recreativas y culturales.

Nuevo León inaugura Fan Fest para el Mundial; esperan recibir a miles de aficionados. Foto: Especial.

Como parte de la jornada, el mandatario estatal encabezó una caravana ciudadana que recorrió cerca de nueve kilómetros desde Parque Fundidora hasta la Torre Rise a través del Corredor Verde de Santa Lucía y el nuevo Parque Lineal sobre la avenida Constitución.

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En ese trayecto se realizó también la inauguración oficial del puente que conecta Fundidora con el corredor urbano, una obra destinada a facilitar el tránsito peatonal y ciclista en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes durante la celebración mundialista.

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A lo largo del recorrido se desarrollaron actividades deportivas, artísticas y familiares. Los asistentes participaron en talleres, exhibiciones y dinámicas al aire libre organizadas en distintos puntos del nuevo corredor.

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De acuerdo con información estatal, el Parque Lineal tiene una extensión de 6.1 kilómetros y cuenta con áreas verdes, mobiliario urbano, espacios para ciclistas y peatones, así como infraestructura orientada a la movilidad no motorizada.

La administración estatal informó que este proyecto permitirá conectar el Centro de Monterrey y Parque Fundidora con las futuras Líneas 4 y 6 del Metro, además de beneficiar diariamente a más de 10 mil usuarios.

La inauguración del Fan Fest forma parte de las actividades previas al inicio de la Copa del Mundo, en la que Monterrey será una de las ciudades sede y espera recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante las próximas semanas.

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