Hermosillo, Sonora. - La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) alertó a restaurantes y bares de Hermosillo sobre las sanciones que podrían enfrentar si retransmiten partidos del Mundial de Futbol 2026 sin contar con los permisos y licencias comerciales correspondientes.

La presidenta de Canirac Hermosillo, Marcela Flores Samaniego, informó que durante el torneo personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizará supervisiones en establecimientos para verificar el cumplimiento de los derechos de transmisión.

Explicó que las multas por proyectar los encuentros sin autorización pueden iniciar en 586 mil 550 pesos, aunque podrían incrementarse considerablemente dependiendo de las características del negocio y la gravedad de la infracción.

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Además, advirtió que el uso no autorizado de logotipos, marcas registradas o la mascota oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) puede derivar en sanciones mucho mayores, que alcanzarían hasta los 29.3 millones de pesos.

Por su parte, el consejero nacional de Canirac, Manuel Lira Valenzuela, señaló que muchos establecimientos se preparan para recibir más clientes durante la justa mundialista mediante la instalación de pantallas y equipos de sonido, por lo que llamó a los empresarios a regularizar su situación antes del inicio del torneo.

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Los restauranteros que deseen transmitir los partidos deberán contratar licencias comerciales con los proveedores autorizados, cuyos costos varían de acuerdo con el aforo del establecimiento y el número de pantallas instaladas.

La organización empresarial reiteró el llamado a los negocios a cumplir con la normatividad para evitar sanciones y aprovechar de manera legal la afluencia de clientes que genera uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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