Mérida, Yucatán. - Durante una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Ibrahim Ahmad "N", Héctor Miguel "N" y Francisco Javier "N", fueron imputados por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, el cual cometieron el pasado 28 de mayo en el fraccionamiento Las Américas, en el norte de Mérida.

Una vez desahogada las pruebas, la FGE solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue concedida por la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que los tres involucrados permanecerán privados de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.

Los ahora imputados se acogieron a la duplicidad del término para definir su situación jurídica, por lo que será el próximo 12 de junio cuando se continúe la audiencia respectiva.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Las Américas donde una mujer resultó lesionada por arma de fuego.

La causa penal 325/2026 señaló que, tras recibirse un reporte a través de una llamada al 9-1-1 sobre una mujer lesionada, se activó el protocolo de acción e investigación.

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Las indagatorias permitieron dar con los presuntos responsables, logrando la captura de la expareja de la víctima y otros dos involucrados más, que fueron localizados y aprehendidos en el estado de Colima.

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