La Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a una movilización masiva en Cuernavaca para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007. El magisterio morelense rechazó la oferta de pensiones planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que no favorece el retiro digno de los docentes bajo el régimen de cuentas individuales.

Joel Sánchez Vélez, secretario general de la Sección 19, confirmó que el gremio marchará desde sus instalaciones en la calle Motolinía, avanzará por la avenida Morelos, rodeará El Calvario y cercará el Palacio de Gobierno. El bloque sindical entregará un pliego petitorio dirigido al Ejecutivo local para que intervenga ante la Federación en un conflicto de competencia estrictamente nacional.

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La decisión del magisterio institucional por marchar en Cuernavaca ocurre después de una manifestación de maestros adheridos a la CNTE, que concitó la participación de maestros de las diversas corrientes ideológicas en el magisterio morelense.

De esta manera, el SNTE Morelos abrió la convocatoria a sus 36 mil afiliados, incluyendo a las distintas corrientes disidentes y fracciones internas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El argumento técnico del sindicato apunta a que el modelo pensionario vigente condena a la miseria a todos los profesores que ingresaron al servicio educativo después del año 2007.

Además del desmantelamiento del régimen del ISSSTE, el magisterio unificó su pliego de demandas en torno a la desaparición definitiva de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Sánchez Vélez advirtió que las protestas callejeras se mantendrán activas de forma escalonada hasta forzar una negociación directa con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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