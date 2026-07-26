Aunque la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió provisionalmente la inscripción al ciclo escolar 2026-2027 ante señalamientos de presuntas trampas en el examen en línea de ingreso a la licenciatura, la Máxima Casa de Estudios aclaró en un boletín que esto no afecta de ninguna manera a los estudiantes que ingresarán a un plantel mediante la figura del pase reglamentado.

Pero... ¿qué es el pase reglamentado?

El pase reglamentado es el proceso mediante el cual la UNAM asigna, sin necesidad de presentar examen de admisión, un lugar a sus alumnos de bachillerato en una carrera profesional, sean egresados de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Sin embargo, para acceder a este derecho la comunidad estudiantil debe cumplir ciertos requisitos y mantener un buen promedio, ya que de esto último depende que pueda ingresar a una de las 133 licenciaturas que imparte la Universidad Nacional.

El estudiante interesado tiene que elegir dos opciones de carrera. La primera puede ser cualquiera del área en que termina el bachillerato u otra, la segunda podrá ser de cualquier área, siempre y cuando no sea del Sistema Abierto, ni de las señaladas con prerrequisitos o de alta demanda.

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Requisitos para usar el pase reglamentado

Entre los requisitos para ejercer este derecho se encuentran:

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Ser estudiante de sexto año (ENP) o de sexto semestre (CCH).

Ser alumno regular , es decir, no adeudar materias.

, es decir, no adeudar materias. Contar con el promedio mínimo según la carrera de elección. Este es uno de los puntos más relevantes debido a que entre más demanda tenga la licenciatura, mayor será el promedio requerido para ingresar a ella mediante el pase reglamentado.

Es recomendable haber cursado materias relacionadas con el área del conocimiento de la carrera de elección. Sin embargo, esto no es obligatorio.

Cabe destacar que este trámite también se puede aplicar al término de los estudios en un cuarto año y sin deber materias. No obstante, las posibilidades de obtener el lugar en el plantel y la carrera deseadas se reducen.

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Según la legislación universitaria, es necesaria una mayoría calificada de diez votos, para nombrar a quien estará al frente de la Rectoría. Foto: EFE

¿Cómo aplicar el pase reglamentado? Estas son las fechas estimadas

Marzo:

Se publica la convocatoria dirigida a los estudiantes del último año del Sistema de Bachillerato Universitario.

Abril:

En este mes, se registra la solicitud de pase reglamentado.

Se debe presentar el examen diagnóstico de inglés.

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Durante este periodo se toma la fotografía del estudiante, firma actualizada y huella digital.

Mayo:

La Universidad revisa el Historial Académico del estudiantado para asignarle una carrera.

Julio:

La UNAM da a conocer los resultados y posteriormente inicia el proceso de inscripción en la unidad académica asignada.

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Agosto:

Inician las clases a nivel licenciatura.

Según la UNAM, este proceso se basa en el reconocimiento de la calidad académica de la formación recibida, en la selección de carrera, la modalidad y campus de preferencia del alumno, así como en el cupo y el cumplimiento de los requisitos particulares de cada licenciatura.

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¡Ojo! Algunas licenciaturas cuentan con prerrequisitos

Algunas licenciaturas de la UNAM tiene requisitos previos o adicionales de ingreso. Es decir, el estudiante tiene que cubrir esto forzosamente para inscribirse en la carrera asignada.

Si el alumno no cumple con los prerrequisitos en tiempo y forma, el sistema le asignará la carrera registrada como segunda opción u otra, en la que el cupo del plantel, promedio y trayectoria académica lo permitan.

Ejemplos de estas carreras con requisitos adicionales son las Licenciaturas de la Facultad de Música como Canto, Composición, Educación Musical, Instrumentista y Piano, así como la Licenciatura en Etnomusicología.

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Para acceder a ellas, se debe acreditar el dominio de los conocimientos y las habilidades correspondientes a los tres años de formación del Ciclo Propedéutico de la carrera de su elección.

Otras carreras con requisitos extra son la Licenciatura en Teatro y Actuación, la Licenciatura en Enseñanza de Inglés o la Licenciatura en Lingüística Aplicada.

em/rmlgv