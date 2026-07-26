La alcaldía Coyoacán destacó que se mantiene como una de las demarcaciones con mayor percepción de seguridad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Al respecto, el edil Giovani Gutiérrez expuso que acciones como la chatarrización, retiro de bienes mostrencos, recuperación del espacio público, dispositivos de revisión de motocicletas, así como recorridos casa por casa y recorridos nocturnos con las fuerzas federales han permitido que Coyoacán se siga manteniendo segura.

“No hay día en el que no emprendamos alguna acción relacionada con la seguridad; ya sean recorridos casa por casa o, con el apoyo de la Guardia Nacional o la Marina, recorridos nocturnos. También la recuperación del espacio público en las calles o con los dispositivos de chatarrización o revisión de motocicletas junto con la SSC. Todas esas acciones han ayudado a mejorar la percepción de seguridad”, comentó.

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Coyoacán mantiene alta percepción de seguridad; retiran 421 vehículos abandonados. Foto: Especial.

Esta semana se realizó un dispositivo más de chatarrización con el que, después de haber sido notificados, los responsables de vehículos en la calle deben retirarlos por sus propios medios, de lo contrario, se recupera el espacio con el apoyo del personal y equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se llevan el vehículo en cuestión a un depósito vehicular.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, desde 2024 hasta el mes de junio de 2026, se han retirado de la vía pública 421 vehículos, los cuales se encontraban en estado de abandono y se habían convertido en focos de infección con presencia de fauna nociva, en sitios para acumulación de basura y desechos, en sitios inseguros al estar ocupados por personas en situación de calle o en espacios para delinquir.

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El retiro de estos vehículos, ya sean camionetas, autos sedán, camiones, vehículos descompuestos, remolques o chatarra, se derivó de visitas oculares en recorridos por colonias, unidades habitacionales, pueblos o barrios, de reportes en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) o de gestiones directa de vecinas y vecinos.

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Coyoacán mantiene alta percepción de seguridad; retiran 421 vehículos abandonados. Foto: Especial.

De las cuatro mil 695 visitas oculares, fueron apercibidas mediante una notificación dos mil 638 unidades; no se encontraron mil 252 —los cuales probablemente fueron retirados por sus propietarios— y, finalmente, con el apoyo de la Subdirección de Tránsito y Vialidad de la SSC, se retiraron 421 unidades.

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De acuerdo con la directora de Seguridad Ciudadana, Aurora Monserrat Cruz, cuando se acude al retiro de las unidades, se les explica a los propietarios que deben retirarlas por sus propios medios (apercibimiento verbal); de no encontrarse, se les deja una notificación por escrito en el vehículo y, si finalmente este no es retirado de manera voluntaria, con apoyo de la SSC, son llevados a un depósito vehicular.

“Aunque en ocasiones haya reticencia por parte de los propietarios, estas acciones deberán continuar porque, así como ocurre con el retiro de bienes mostrencos en algunas zonas en donde se reincide, es necesario preservar los espacios para todas y todos en la demarcación”, refirió.

dmrr