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La alcaldía Álvaro Obregón informó que este fin de semana continuaron, de manera ininterrumpida, los trabajos para la atención del socavón registrado en el cruce de Guty Cárdenas y Ricardo Castro, en la colonia Guadalupe Inn, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), autoridad competente en materia de infraestructura hidráulica.
Personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, a través de las áreas de Operación Hidráulica, Drenaje, Minas y Taludes, así como de la Dirección de Protección Civil, mantiene presencia permanente en la zona para apoyar las labores y garantizar la seguridad durante la intervención.
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Como parte de los avances alcanzados este fin de semana, se realizó la conexión de cuatro descargas sanitarias a los pozos, además de los trabajos de relleno y compactación del área intervenida, etapas fundamentales para la restitución de la vialidad.
Los trabajos registran un avance significativo, dijo la alcaldía, y se encuentran en su etapa final. De acuerdo con la programación establecida, el bacheo con carpeta asfáltica se realizará este lunes, con lo que se prevé concluir la reparación y restablecer las condiciones normales de circulación en la zona.
“La alcaldía Álvaro Obregón continuará brindando el apoyo operativo necesario y mantendrá la coordinación con Segiagua hasta la conclusión total de los trabajos, reiterando su compromiso de atender de manera oportuna este tipo de contingencias y mantener informada a la ciudadanía sobre su evolución”, precisó la demarcación en un comunicado.
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