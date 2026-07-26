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Tlalnepantla, Méx. - A tres meses de entrar en operación, el Tren Felipe Ángeles mantiene las tarifas promocionales de 11.50 entre estaciones y 45 pesos de terminal a terminal.
Lo anterior, a pesar de que las autoridades informaron que las tarifas promocionales tendrían una vigencia de un mes y que, posteriormente, se establecerían los costos definitivos del servicio.
Fue el 26 de abril cuando el Tren Felipe Ángeles, que va de Buenavista a la Terminal del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) se puso en marcha, luego de cuatro años de construcción.
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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que, en los dos primeros meses, más de un millón 500 mil personas han utilizado el servicio.
El tiempo de recorrido de terminal a terminal oscila entre los 45-50 minutos, con salidas cada 30 minutos en las terminales.
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El 21 de mayo, el Fondo Nacional de Infraestructura dio a conocer las Reglas de Aplicación para el Funcionamiento y Uso del Tren Suburbano, donde se establecieron las tarifas oficiales de este sistema de transporte.
De acuerdo con los datos del FNI, el viaje de terminal a terminal tendrá un costo de 110 pesos; el viaje corto costará 11.50 pesos; el viaje medio será de 26.50 pesos, mientras que la tarifa del viaje largo será de 40 pesos.
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