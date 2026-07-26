Cancún, Quintana Roo.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el arranque de "PuenteyAndo", un programa orientado a promover la construcción de paz mediante la convivencia familiar, la movilidad activa y la recuperación de los espacios públicos, al abrir por primera vez el Puente Nichupté para actividades recreativas.

En esta primera edición, realizada el domingo, más de 6 mil personas recorrieron la nueva infraestructura caminando, corriendo, en bicicleta, patines o disfrutando de actividades culturales, deportivas y gastronómicas, transformando por unas horas el puente en un espacio de encuentro ciudadano. La mandataria estatal participó en la jornada realizando el recorrido en bicicleta.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, la gobernadora destacó que esta iniciativa forma parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, al convertir una de las obras de infraestructura más relevantes del estado en un lugar destinado a fortalecer la convivencia entre las familias.

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Durante cinco horas, los asistentes disfrutaron de pabellones temáticos con actividades encabezadas por artistas, deportistas, instructores y promotores culturales. Además, emprendedores locales, varios de ellos con el distintivo "Hecho en Quintana Roo", ofrecieron productos elaborados en la entidad, impulsando el consumo local.

El operativo contó con la participación de dependencias estatales, el Ayuntamiento de Benito Juárez y diversas organizaciones, que coordinaron las labores de seguridad, atención médica, protección civil, hidratación y logística para garantizar el desarrollo de la jornada.

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Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Quintana Roo anunció que "PuenteyAndo" se llevará a cabo el último domingo de cada mes, con el propósito de consolidar el Puente Nichupté como un espacio permanente para la recreación, el deporte y la convivencia de las familias quintanarroenses.

Al arranque del programa asistieron el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO), Rafael Hernández Kotasek; la encargada de despacho del Ayuntamiento de Benito Juárez, Landy Canché Pantoja, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.

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