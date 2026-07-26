Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) expresó que Tamaulipas se consolida como uno de los principales motores del desarrollo nacional por los proyectos de infraestructura logística, carretera, hidráulica, educativa y de salud que fortalecen la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de la entidad y del país.

"En Tamaulipas hay grandes proyectos de visión nacional que, en concordancia con la Federación, se plantean y se desarrollan en proyectos de infraestructura que, sin lugar a duda, contribuirán al beneficio de la entidad, pero también al desarrollo nacional", agregó.

Américo Villarreal destaca proyectos estratégicos en Tamaulipas; afirma que impulsan el desarrollo nacional. Foto: Especial.

En el programa Diálogos con Américo que se transmite cada domingo por el Sistema de Radio y Televisión Tamaulipas, destacó que en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se impulsan los diversos proyectos que beneficiarán a las y los tamaulipecos, así como todos los mexicanos.

El tren de pasajeros, el nuevo corredor carretero del Golfo de México, la modernización de puertos, hospitales, escuelas y obras hidráulicas consolidan a Tamaulipas como un eje del desarrollo nacional.

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Explicó que en su administración se han desarrollado obras en los 43 municipios del estado en materia de agua y drenaje, escuelas, hospitales, carreteras y movilidad, además de tener comunicación permanente con las y los presidentes municipales para conocer las necesidades más sentidas de sus comunidades y sus principales demandas sociales.

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"Las peticiones no están relacionadas con buscar un beneficio personal, sino que son colectivas y entonces ahí nos aplicamos con especial atención", como pavimentación, alumbrado para fortalecer la seguridad, rehabilitación de canchas y espacios de convivencia para recuperar el tejido social del estado y del país.

Américo Villarreal destaca proyectos estratégicos en Tamaulipas; afirma que impulsan el desarrollo nacional. Foto: Especial.

Villarreal Anaya enfatizó que "afortunadamente en Tamaulipas hay muchos de estos proyectos que hemos podido trabajar con nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo", aprovechando la condición estratégica del estado como la principal frontera terrestre de México con Estados Unidos.

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Asimismo, la inversión pública ha fortalecido la economía local, ya que durante su gobierno cerca del 95 por ciento de los recursos destinados a obra pública e infraestructura se ha ejercido mediante empresas constructoras tamaulipecas, a las que calificó como altamente competitivas y eficientes.

Recordó que tal es el cambio en Tamaulipas, cuando pocas empresas concentraban la asignación de contratos de obra pública, explicó que la política de contratación busca distribuir las obras entre un mayor número de empresas locales para ampliar la generación de empleo y el impacto económico en las distintas regiones.

Américo Villarreal destaca proyectos estratégicos en Tamaulipas; afirma que impulsan el desarrollo nacional. Foto: Especial.

"Buscamos construir verdaderamente un estado de bienestar, en donde exista una mejor justicia distributiva, que todos tengamos oportunidades para poder salir adelante", en beneficio de las generaciones actuales y futuras de tamaulipecas y tamaulipecos.

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Villarreal Anaya hizo referencia a una reciente evaluación del INEGI que ubica a Tamaulipas como la segunda entidad con mayor crecimiento en la percepción de bienestar social del país.

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"No lo decimos nosotros, sino son evaluaciones que se hacen a través de metodología, de encuestas de estas instituciones, y nos da mucho gusto ver que también somos uno de los estados que más ha progresado, de donde arrancamos en esta administración y en el punto en que estamos actualmente, en esta sensación de progresión en los parámetros de bienestar que se pueden brindar a una población", aseveró.

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Américo Villarreal destaca proyectos estratégicos en Tamaulipas; afirma que impulsan el desarrollo nacional. Foto: Especial.

Entre las obras estratégicas desarrolladas en Tamaulipas en coordinación con el gobierno federal, resaltó la próxima construcción del Arco Carretero del Golfo de México, una supercarretera de 570 kilómetros que conectará Tampico, Ciudad Victoria y Reynosa, y que será uno de los proyectos insignia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y arrancará durante el segundo semestre del año, mediante un esquema de inversión público-privada.

Señaló que este proyecto carretero es el más grande que se ha generado en el país y que brindará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, además de consolidar la visión de Tamaulipas como un estado logístico que fortalecerá el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

dmrr