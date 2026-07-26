La mañana de este domingo, un ataque armado cobró la vida de dos elementos de la Guardia Civil Estatal cuando realizaban labores de vigilancia en la comunidad de Cerrito de la Cruz, ubicada en la delegación de La Pila, al sur de la capital potosina.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un amplio operativo en la zona con el objetivo de localizar a los responsables del atentado.

Mientras se desarrollaban las acciones de búsqueda, vecinos de la comunidad reportaron haber escuchado una fuerte explosión, aunque hasta el momento las autoridades no han precisado qué la provocó ni si está relacionada con el ataque contra los agentes.

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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar el levantamiento de indicios e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de los agresores.

El área permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad, mientras continúan las labores de búsqueda en la región.Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, por lo que el operativo permanece activo.

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