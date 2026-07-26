Dos personas resultaron lesionadas al colapsar el puente peatonal de la playa La Boquita, en el municipio de Manzanillo.

El hecho ocurrió la tarde de este sábado cerca de las 18:00 horas, por lo que elementos de Protección Civil acudieron al sitio y auxiliaron a los heridos, que presentaron lesiones leves que no requirieron hospitalización.

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Las autoridades informaron que este puente ya había colapsado en 2017 por lo que fue necesario reconstruirlo, pero al parecer, desde ese momento la nueva estructura también presentaba deficiencias, por lo que se abrirá una investigación para determinar responsabilidades.

La zona quedó acordonada mientras se inspecciona la zona y se evalúa si existen más riesgos, por lo que se pidió a los visitantes de esta concurrida playa no acercarse a la zona del puente hasta que las autoridades determinen que es seguro.

LL