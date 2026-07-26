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Amecameca, Méx. - Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, auxiliaron a seis personas lesionadas tras la volcadura de una camioneta en la carretera federal Amecameca - Tlamacas, en las inmediaciones de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
Un pasajero de la unidad accidentada reportó el hecho al Número Nacional de Emergencias 9-1-1.
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) alertó a los elementos en campo, quienes se desplazaron al sitio.
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Al llegar, los oficiales localizaron una camioneta color gris que se presume perdió el control y cayó a un barranco con seis ocupantes en su interior.
Al lugar también arribó una unidad de la Cruz Roja, dos unidades de Protección Civil (una estatal y una municipal), así como Bomberos de Amecameca.
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Con apoyo de camillas, sistema de cuerdas y un dispositivo eléctrico para arrastre de la Cruz Roja, los rescatistas extrajeron a las seis personas lesionadas.
Las unidades de Protección Civil las trasladaron a hospitales de la zona.
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Los elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste concluyeron las labores de extracción con el apoyo de dos grúas, que remolcaron la unidad siniestrada.
Mientras duraron las labores de rescate la carretera que comunica a comunidades del Estado de México con Puebla estuvo cerrada.
Las autoridades recomendaron a los conductores que circulan por esa zona extremar las medidas de seguridad por la neblina que se presenta, la cual dificulta la visibilidad.
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