Amecameca, Méx. - Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), adscritos al Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste, auxiliaron a seis personas lesionadas tras la volcadura de una camioneta en la carretera federal Amecameca - Tlamacas, en las inmediaciones de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Un pasajero de la unidad accidentada reportó el hecho al Número Nacional de Emergencias 9-1-1.

Volcadura en Amecameca deja seis lesionados; rescatistas cierran la carretera. Foto: Especial.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) alertó a los elementos en campo, quienes se desplazaron al sitio.

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Al llegar, los oficiales localizaron una camioneta color gris que se presume perdió el control y cayó a un barranco con seis ocupantes en su interior.

Al lugar también arribó una unidad de la Cruz Roja, dos unidades de Protección Civil (una estatal y una municipal), así como Bomberos de Amecameca.

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Volcadura en Amecameca deja seis lesionados; rescatistas cierran la carretera. Foto: Especial.

Con apoyo de camillas, sistema de cuerdas y un dispositivo eléctrico para arrastre de la Cruz Roja, los rescatistas extrajeron a las seis personas lesionadas.

Las unidades de Protección Civil las trasladaron a hospitales de la zona.

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Los elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste concluyeron las labores de extracción con el apoyo de dos grúas, que remolcaron la unidad siniestrada.

Volcadura en Amecameca deja seis lesionados; rescatistas cierran la carretera. Foto: Especial.

Mientras duraron las labores de rescate la carretera que comunica a comunidades del Estado de México con Puebla estuvo cerrada.

Las autoridades recomendaron a los conductores que circulan por esa zona extremar las medidas de seguridad por la neblina que se presenta, la cual dificulta la visibilidad.

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