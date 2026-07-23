Culiacán, Sin. - Derivado de un nuevo ataque a balazos registrado en la colonia Valles del Ejido, en la ciudad de Mazatlán, de cuyos hechos tres hombres resultaron muertos, uno de ellos identifcado como Darcy “N”, las fuerzas federales y estatales desplegaron un intenso operativo, lo que permitió la captura de un civil con tres armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que como consecuencia de los incidentes de violencia que se presentaron en el puerto, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, en la colonia Telleria, detectaron que el conductor de un vehículo portaba chaleco táctico y un arma de fuego.

Sin establecer si el detenido tiene relación con el triple homicidio registrado en la colonia Valles del Ejido, se informó que al revisar la unidad que conducía, encontraron tres fusiles AK-47, 420 cartuchos útiles, 18 cargadores abastecidos, tres chalecos tácticos, con placas balísticas, un cuchillo y la unidad Nissan que conducía tiene reporte de robo.

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Las autoridades fueron alertadas que sobre la calle Ejido Villa Unión, de la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán, personas armadas que viajaban en una motocicleta dispararon contra tres personas que se encontraban fuera de un domicilio.

Al presentarse en el lugar elementos de la policía estatal, municipal y el ejército, junto con los cuerpos de auxilio, determinaron que dos de los tres hombres atacados no presentaban signos vitales, por lo que Darcy “N”, fue trasladado a un hospital escoltado.

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El lesionado, poco después de haber ingresado con graves lesiones de bala a un hospital, falleció, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado, sobre la tercera víctima del atentado a balazos.

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Identifican a víctima del ataque

Uno de los tres jóvenes que resultaron muertos en un atentado a balazos en la colonia Valles del Ejido, en la ciudad de Mazatlán, fue identificado como el músico Darcy Zatarain, guitarrista del grupo musical “Roberto Junior y sus Bandeños”.

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Su muerte violenta se produjo, minutos después de que el musico ingresara gravemente herido a un hospital, luego de que grupos de socorristas acudieron a la calle Ejido Villa Unión, donde fue atacado a balazos, mientras convivía con otros dos jóvenes que fallecieron en el lugar, sin que se conozca sus identidades.

A través de redes sociales, músicos de Mazatlán externaron su pesar por su muerte y evocaron que este formaba parte de la agrupación, denominada “Roberto Junior y sus Bandeños”, cuyo fundador, Roberto Pérez Lizárraga, es originario de Mesillas, municipio de Concordia.

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