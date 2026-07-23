Tamaulipas. - Una persona identificada como Danna Yanina “N” fue presuntamente detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), cuando acudió la noche del miércoles 22 a rendir su declaración por los hechos en que falleció Dafne Zapata Quintos, en la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Hasta el momento continúa el silencio oficial en el caso, incluyendo la primera detención. Al respecto EL UNIVERSAL pidió información a la FGJT, pero hasta la tarde de este jueves 23 no hubo respuesta.

Ante el vacío oficial, destacan dos versiones sobre la detención de Yanina. Una es que se habría presentado a declarar y fue detenida; mientras que la otra es que fue localizada y detenida en Tampico por elementos de la Policía de Investigación.

Lo cierto es que anoche medios de comunicación la vieron salir de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) en Tampico. Después, a la media noche, Yanina fue trasladada a la Fiscalía de Justicia de Ciudad Madero, en donde pasó la noche.

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Este jueves la detenida fue trasladada por elementos de la Policía de Investigación para que esté presente en la audiencia inicial, ante un Juez de Control, en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

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Al conocer la primera detención, Alejandra Quintos, compartió un video en el cual aseguró que son cinco las personas implicadas, “son cinco personas adultas que estaban adentro a lado de un cuerpo de una niña”, expresó. Pidió a la sociedad continuar apoyándola para alzar la voz y que las autoridades hagan su trabajo, con la detención de todos los involucrados.

Durante el día, han surgido diferentes testimonios. Una persona ofreció una entrevista a los medios, en la que aseguró que dialogó con los padres de Janina, quien mencionó que su hija es de Poza Rica, Veracruz, con 18 años de edad, y que también era una víctima en la Academia, donde estaba por egresar, pero no la dejaban salir.

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“Soy una ciudadana, no quiero problemas. Ella era graduada pero no se las querían entregar, y continuaba como interna. Todo indica que también es una víctima, podría ser un chivo expiatorio”, expresó.

También circuló un audio en redes sociales, sería el testimonio de Danna Janina “N”.

“Mi nombre es Danna Yanina C. F. acabo de cumplir 18 años, el 2 de mayo, y nací en el año 2008”, se escucha la voz femenina.

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Relata que una serie de maltratos que presuntamente ella también padeció cuando ingresó de interna, “al principio cuando ingresé me hicieron dormir en perrera, donde anteriormente ahí dormía el perro. Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera. Tenía que hacer yo del baño en una cubeta y dormirme en el piso”.

dmrr