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Después de la polémica que generó con su participación en "La casa de los famosos" de Telemundo, Sergio Mayer reveló que se ausentará de la nueva temporada de la versión de Televisa, aunque no por decisión propia.
Durante una transmisión en vivo que realizó la noche de ayer, el actor y diputado aseguró que no fue convocado por la producción para integrarse al equipo de comentaristas.
“No me invitaron, no fui requerido y yo sé que tiene que ver por la última 'casa' que hice con Telemundo, que acabo de participar”, explicó.
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Aunque dijo no tener una confirmación oficial, Mayer consideró que su ausencia podría estar relacionada con las opiniones que dio en las galas, ya cuando era panelista.
“A mí me parece que hubo cosas con las que no estuvieron de acuerdo que yo manifestara y expresara. A mí se me hace que es por eso o quizás por el hecho de que estuve en la más reciente casa”, comentó.
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El exintegrante del Team Infierno también reveló que, a lo que sí fue invitado fue a la fiesta previa del estreno; sin embargo, decidió rechazar la invitación.
“Sí me invitaron a la fiesta de mañana... yo, en lo personal, les aviso: no voy a ir. Creo que es prudente. No tengo nada que hacer ahí, porque si no me invitaron a participar, no tengo nada que andar haciendo”, señaló.
¿Qué pasó con Sergio Mayer en “La Casa de los Famosos” de Telemundo?
Durante la sexta temporada del reality de Telemundo, y tras salir en la tercera semana, Mayer se integró como panelista junto a Cristina Porta, Manelyk González, René Franco y Yina Calderón, analizando las estrategias y el desempeño de los habitantes.
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Sin embargo, una de sus intervenciones generó polémica cuando cuestionó la postura de sus compañeros, a quienes acusó de opinar como seguidores, en lugar de ser objetivos.
“Somos exjugadores. A mí me encantaría escuchar panelistas objetivos que hablen del juego y de la realidad… Escucho a algunos panelistas como si fueran club de fans en lugar de ser objetivos”, expresó en el programa.
Las declaraciones provocaron una discusión en el foro y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de aquella temporada.
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