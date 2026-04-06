Más Información

Semana Santa y la polémica de Palacio Nacional, en los memes de la semana

Semana Santa y la polémica de Palacio Nacional, en los memes de la semana

“Nos hemos acostumbrado a la hiperviolencia”: entrevista con Antonio Ortuño

“Nos hemos acostumbrado a la hiperviolencia”: entrevista con Antonio Ortuño

"Vivir de acuerdo con tus valores te pone en riesgo”: entrevista a Wagner Moura y Kleber Mendoça Filho

"Vivir de acuerdo con tus valores te pone en riesgo”: entrevista a Wagner Moura y Kleber Mendoça Filho

"Entre la represión y la guerra: voces del exilio iraní"

"Entre la represión y la guerra: voces del exilio iraní"

Bangkok: un relato de fantasmas

Bangkok: un relato de fantasmas

Oscar Ruvalcaba, fuera de cualquier molde

Oscar Ruvalcaba, fuera de cualquier molde

“Estoy convencido de que lo único que puede rescatar a México de la inseguridad es justamente el arte: la cultura y el entretenimiento”, afirma el diputado y exintegrante de La casa de los famosos, Sergio Mayer.

En su anterior gestión (2018-2021), asegura que defendió el cine nacional, al frente de la Comisión de Cultura.

“Y lo seguiría haciendo desde mi trinchera. Digamos que, de alguna manera, tengo que aportar, cuidar y defender siempre a la comunidad cultural y artística; esa es una de mis prioridades”, explica.

Lee también

De ahí que su vista ahora esté puesta como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

El también empresario afirma tiene el mismo derecho que todos a participar en la contienda, más allá de su extracción artística.

“Yo soy políticamente incorrecto. Tengo el derecho a tener esa aspiración y ese trabajo. Nadie puede desacreditarlo porque si no, sería discriminación”, señala.

Lee también

Recientemente retomó su gestión en la Cámara de Diputados, donde el actor pidió licencia en febrero, tras su participación en el famoso reality show de Telemundo.

Su licencia, especialmente en medio de discusiones legislativas como la reforma electoral, desató críticas.

Mayer dice que su proceder fue legal y defiende que este tipo de decisiones son comunes en la política.

Lee también

“Yo no conozco a nadie que haya pedido licencia, que no haya sido por un tema personal... Mi nombre siempre genera polémica y siempre buscarán desacreditarme, pero no hice nada irregular, tampoco nada ilegal”.

Sergio, quien dice actualmente cursa un doctorado en el Instituto Nacional de Administración Pública, asegura que está acostumbrado a la presión mediática y a los cuestionamientos constantes sobre su carrera.

“Entre más grande las desacreditaciones es que seguimos haciendo las cosas bien”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete. Foto: Instagram @ximenanr / @jcvalladares

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y estudian. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y qué estudian

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”. Foto: Violeta Isfel / IG

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”. (Michael Bell/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”

Chantel Jeffries. Foto: Instagram

Influencer Chantel Jeffries lo apuesta todo y deslumbra con espectacular blazer braless

[Publicidad]