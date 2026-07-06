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Los encharcamientos registrados sobre avenida Gran Canal, a la altura de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, continúan complicando la circulación este lunes, luego de las intensas lluvias registradas este domingo en la Ciudad de México.
Los encharcamientos han provocado afectaciones al tránsito vehicular y algunos automovilistas y motociclistas han quedado varados al intentar cruzar la zona inundada.
En este contexto, autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, evitar transitar por áreas con acumulación de agua y, de ser posible, utilizar vías alternas como Eduardo Molina, mientras continúan las labores para disminuir el nivel del agua y restablecer la circulación.
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