La reciente derrota de la Selección Mexicana ante su similar de Inglaterra dejó al país sumido en una profunda tristeza, apagando la ilusión de millones de aficionados que deseaban prolongar las celebraciones mundialistas como un motivo para mantener la unión y el festejo colectivo.

Sin embargo (más allá del dolor deportivo generalizado), el cierre de esta jornada futbolística desató una fuerte controversia en el entorno digital debido a las extremas acciones de algunos fanáticos en las plataformas de azar.

En este escenario, el creador de contenido mexicano Adriano Zendejas, conocido públicamente como el "Maestro Shifu", acaparó la atención de la opinión pública tras hacerse viral por organizar una serenata con mariachis y fuegos artificiales afuera del hotel de concentración de la escuadra inglesa para interrumpir su descanso; una acción que miles de internautas tacharon de inmediato como un grave comportamiento antideportivo.

Foto: Captura de pantalla en Instagram.

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La polémica en torno al influyente dio un giro drástico en las últimas horas al difundirse un nuevo metraje casero que expone las consecuencias financieras de su exceso de confianza.

Tras haber encabezado el polémico hostigamiento contra el rival europeo en las calles de la capital (un acto que dividió opiniones entre la picardía local y la falta de respeto), el popular personaje sufrió un golpe de realidad al concretarse el marcador adverso en la cancha.

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El video (el cual se viralizó rápidamente en internet) muestra el drástico cambio de faceta del animador, quien pasó de la provocación absoluta al llanto descontrolado al constatar que la caída del equipo tricolor arruinó su pronóstico monetario.

El desgarrador testimonio del creador de contenido y la reacción en redes

En el material audiovisual se observa a Adriano Zendejas visiblemente afectado, con una expresión que denota una profunda frustración tras el silbatazo final del partido que selló la eliminación del equipo nacional. Ante la cámara que registraba sus reacciones en vivo, el aficionado exclamó textualmente: "Hasta aquí llegó México; tenía la esperanza que llegaría un poquito más lejos pero no se pudo". Esta declaración inicial abrió paso al desahogo financiero del protagonista, quien no ocultó el golpe económico sufrido por el marcador adverso.

La edición del video casero evidencia el fuerte contraste entre las expectativas de triunfo que mantenía el aficionado antes del encuentro y el devastador desenlace económico provocado por el cuadro de Inglaterra.

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En la misma secuencia, el emisor de las imágenes verbaliza su desaliento con la frase: "Así que nada, estoy triste, perdí dos millones ya". A pesar del evidente desespero por la magnitud de la apuesta fallida, el realizador del clip optó por despedirse de sus seguidores de forma directa al manifestar en los segundos finales del metraje: "Los amo mucho, chau chau".

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¿Quién es el ‘Maestro Shifu’ y por qué es famoso en las plataformas digitales?

La relevancia de este personaje en el entorno digital responde a una tendencia creciente en el consumo de entretenimiento enfocado en el ecosistema de las apuestas y las transmisiones en vivo. Adriano Zendejas destaca en redes sociales por crear contenidos interactivos en formato de transmisiones en tiempo real y videos cortos, donde comparte de manera abierta sus proyecciones de juego, dinámicas de azar y reacciones a los eventos deportivos de mayor trascendencia global.

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Su ascenso a la fama en las plataformas de video se debe primordialmente a la espontaneidad y espectacularidad de sus apuestas monetarias, las cuales suelen involucrar sumas de dinero sumamente elevadas que capturan la atención de la audiencia joven.

El influyente consolidó una base sólida de seguidores gracias a su estilo directo y a la exposición pública de sus aciertos y fracasos financieros, convirtiendo el seguimiento de los partidos de fútbol en una experiencia de suspenso económico para sus fanáticos. Este reciente lamento mundialista se suma a su historial de momentos virales, reafirmando el impacto que poseen sus reacciones dentro de las tendencias digitales en el país.

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