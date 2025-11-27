Maestro Shifu se disculpa con comerciante tras caos en evento y sorprende al regalarle 40 mil pesos

La tarde del pasado domingo 23 de noviembre, el streamer y actor mexicano, Adriano Zendejas, conocido popularmente como Maestro Shifu, convocó a una reunión en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El llamado fue hecho a través de la cuenta de TikTok del streamer y en cuestión de minutos, logró reunir a una cantidad inesperada de personas, quienes acudieron ya que Zendejas estaría regalando unas gorras.

El evento del Maestro Shifu, al que también acudieron otros influencers y el cantante mexicano, "El Bogueto", se volvió noticia en la metrópoli al convertirse en un encuentro caótico y descontrolado en el que 5 personas resultaron atropelladas. Asimismo, de acuerdo con testimonios de gente que se encontraba en los alrededores, los seguidores de Zendejas causaron daños a diversos negocios y locales de la zona.

Él es el "Maestro Shifu", el streamer mexicano que convocó una reunión en el Monumento a la Revolución y terminó en caos. Foto: Redes sociales

Maestro Shifu le da 40 mil pesos a comerciante cuyo puesto resultó dañado

En un reciente video publicado por Adriano Zendejas a su canal de YouTube, se observa al streamer apoyar económicamente a un comerciante cuyo local resultó dañado durante la rodada convocada el pasado domingo.

En el video el "Maestro Shifu" se acerca al señor, de nombre José, y le pregunta a cuánto asciende la cifra por los daños a su puesto, obteniendo como respuesta la cantidad de 50 mil pesos.

Zendejas le otorga 5 gorras al comerciante y procede a alejarse, garantizando que le pedirá a sus seguidores que acudan a comprarlas, pero teniendo como plan secreto él mismo adquirirlas y así retribuir al señor José.

Posteriormente, el Maestro Shifu manda a un integrante de su equipo a comprar las gorras, sin embargo, admite que únicamente puede darle al comerciante 40 mil pesos. Una vez que se hace el trato, el colaborador de Shifu paga la cantidad establecida al señor José y toma las gorras, dejando una con el dueño del local.

A lo largo del video también se aprecia a Zendejas contemplando apoyar a otros comerciantes que reclaman que sus negocios se vieron dañados gracias al evento convocado por el streamer.

Esta acción del Maestro Shifu ha conmovido a cientos de sus seguidores, quienes aplauden su determinación para hacerse responsable y "dar la cara". Asimismo, el video ha sido objeto de algunas burlas, ya que la esposa del comerciante al que se le otorgó el dinero, pide que la cantidad suba a 45 mil pesos.

Algunos de los comentarios destacados en el video son:

" Me agüité por como es mi México pero me quedo con el buen corazón de Adriano ".

". " La neta sea quien sea el numero uno para mi shifu ya es el numero uno de México, q humilde es, grande shifu ".

". " Y todavía dice la señora que si no se puede subir a 45 jajaa ".

". "Le rugieron las tripas a la señora jajaja".

