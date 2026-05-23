Tultepec. - Un almacén de pirotecnia presuntamente clandestino explotó durante la madrugada de este sábado, cerca del Mercado de Artesanías Pirotécnicas de San Pablito.

Al sitio ubicado sobre la Avenida San Pablito, en la colonia del mismo nombre, llegaron bomberos municipales y estatales para combatir el fuego.

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El hecho se registró alrededor de las 3:30 de la mañana en un presunto almacén irregular. Sin embargo, no hay reporte de personas lesionadas o fallecidas por esta situación.

El área afectada fue de alrededor de 500 metros cuadrados y el fuego pudo ser visto desde distintas partes de Tultepec.

Automovilistas que circulaban sobre la Avenida San Pablito y en el Circuito Exterior Mexiquense pudieron ver el momento en el que la pirotecnia explotaba.

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