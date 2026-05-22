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Un ataque armado registrado en la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo un hombre muerto y una mujer que falleció horas más tarde mientras recibía atención médica. Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor sería la expareja sentimental de la mujer.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Pochtecas, dentro de la Central de Abasto, donde Jaime “N”, de 45 años, y Andrea “N”, de 34 años, se encontraban en un puesto semifijo consumiendo alimentos. De acuerdo con reportes preliminares, ambas víctimas eran compañeros de trabajo.
Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el presunto responsable arribó al sitio, ubicó a la pareja y sacó un arma de fuego con la que disparó de manera directa contra ambos.
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Jaime “N” perdió la vida en el lugar debido a las heridas de bala, mientras que Andrea “N” sufrió impactos en el tórax y antebrazo. Fue trasladada de emergencia al IMSS Troncoso, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Tras la agresión, el atacante escapó del lugar, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en la zona para tratar de localizarlo.
La SSC acordonó el área y dio parte al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y ubicar al probable responsable.
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vr/cr
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