Un ataque armado registrado en la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, dejó como saldo un hombre muerto y una mujer que falleció horas más tarde mientras recibía atención médica. Las primeras investigaciones apuntan a que el agresor sería la expareja sentimental de la mujer.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Pochtecas, dentro de la Central de Abasto, donde Jaime “N”, de 45 años, y Andrea “N”, de 34 años, se encontraban en un puesto semifijo consumiendo alimentos. De acuerdo con reportes preliminares, ambas víctimas eran compañeros de trabajo.

Jaime “N”, de 45 años, y Andréa “N”, de 34 años, se encontraban en un puesto semifijo consumiendo alimentos. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el presunto responsable arribó al sitio, ubicó a la pareja y sacó un arma de fuego con la que disparó de manera directa contra ambos.

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Jaime “N” perdió la vida en el lugar debido a las heridas de bala, mientras que Andrea “N” sufrió impactos en el tórax y antebrazo. Fue trasladada de emergencia al IMSS Troncoso, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La SSC acordonó el área y dio parte al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Tras la agresión, el atacante escapó del lugar, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en la zona para tratar de localizarlo.

La SSC acordonó el área y dio parte al Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y ubicar al probable responsable.

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