Huajuapan. - Autoridades de Justicia buscan a Carlos Alberto C., presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de una alumna del Colegio de Bachilleres (COBAO) Número 08 de Huajuapan de León; “Escuchar no es suficiente, actúen”, piden estudiantes.

Se busca a Carlos Alberto C., docente del COBAO y actualmente prófugo de la justicia; es acusado como presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de una estudiante de esa institución, aunque podrían ser más de dos víctimas de acuerdo a estudiantes y exalumnas del colegio ubicado en Acatlima, Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca.

Según la causa penal 172/2026, el maestro habría cometido las agresiones sexuales en contra de la menor en tres distintas ocasiones. Los hechos habrían ocurrido al interior del plantel del colegio, en uno de los salones de la institución educativa.

Según la causa penal 172/2026, el maestro habría cometido las agresiones sexuales en contra de la menor en tres distintas ocasiones. | Foto: Especial.

Carlos Alberto, de 58 años de edad, habría probablemente cometido el delito en septiembre de 2025 y en marzo de este año.

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De acuerdo a las autoridades de Fiscalía de Oaxaca, el profesor cuenta con orden de aprehensión emitida el pasado 06 de mayo. “Ya se está buscando; en los pasados días se realizó un cateo para localizarlo, pero el maestro huyó”, informaron las autoridades a este medio de comunicación.

De acuerdo a las denuncias de la comunidad estudiantil y exestudiantes de esa institución, no es el primer caso de presunto abuso sexual y acoso; en años anteriores habrían ocurrido con otras estudiantes.

De acuerdo a las denuncias de la comunidad estudiantil y exestudiantes de esa institución, no es el primer caso de presunto abuso sexual y acoso. | Foto: Especial.

“Cuando fui estudiante hace muchos años, recuerdo que quería comerse a las niñas bonitas con sus miradas lascivas”; “no es el único, hay otros más”, señalaron distintas redes sociales.

Por los hechos, estudiantes realizaron un tendedero de denuncias para exigir justicia hacia las víctimas, así como atención y respaldo de la administración del Colegio de Bachilleres.

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“Escuchar no es suficiente, actúen”; “Justicia para nuestra compañera, ni una más”; “Los maestros no por ser autoridad tienen derecho a agredirnos”; “No queremos promesas, queremos seguridad”; “No somos chismes, somos denuncias”, fueron algunas de las demandas de las alumnas.

“Justicia para nuestra compañera, ni una más”; “Los maestros no por ser autoridad tienen derecho a agredirnos”; fueron algunas de las demandas de las alumnas. | Foto: Especial.

Las denuncias y señalamientos fueron respaldados por la colectiva Marea Verde Mixteca, quienes exigen justicia con perspectiva de género y que se garantice un entorno seguro dentro de las escuelas.

“Hoy alzamos la voz por las alumnas del COBAO 08 y las respaldamos. Lo que está pasando no es un caso aislado, es el reflejo de un sistema que muchas veces protege a los agresores y deja solas a las víctimas. Si un profesor, que debía ser una figura de confianza, es señalado, no podemos ni debemos guardar silencio”, externaron.

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JACL/cr