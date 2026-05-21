Un grupo de trabajadoras acusó el secretario de Asuntos Laborales de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Rusbelth Pascual León, de acoso, amenazas, hostigamiento laboral con el objetivo de convertirse nuevamente en delegado sindical en la delegación federal de Tlacolula

Para ello, aseguraron que ha movilizado a trabajadores de base con el objetivo de remover a la actual delegada sindical Verónica Parada y a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria de la región Sierra, Martha Leticia Viveros Montalvo.

“Convocó a una reunión en su casa y los obligó a firmar un documento para exigir la destitución de Verónica y de Leticia Viveros”, señalaron.

Lee también Exigen liberación de Macario García, dirigente del MULTI; toman carreteras y centros de Justicia de Oaxaca

Las trabajadoras recordaron que Rusbelth Pascual fue delegado sindical de la delegación federal de Tlacolula de Matamoros durante nueve años; después logró un cargo más alto en el sindicato como secretario de Asuntos Laborales. Ahora, con la renovación de las delegaciones, afirmaron que pretende repetir en este cargo.

En esos nueve años como delegado sindical, agregaron, usó sus funciones para intereses personales y de grupo: “hubo venta de plazas, lucraba con los permisos o cambios en el sistema escalafonario”.

“Uno de esos casos es el de la doctora Miriam Bartolo, quien estaba embarazada cuando sufrió acoso laboral de Rusbel Pascual, y decidió salirse del trabajo. Ha provocado que muchas mujeres tengan que renunciar o que soliciten el cambio a otra jurisdicción sanitaria”.

Lee también Caen 3 presuntos implicados en ataques a viviendas y un negocio en Culiacán; agresión dejó un elemento de la GN muerto y otro lesionado

Desde el pasado 27 de abril, trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de la Sierra tomaron las instalaciones y han protestado en la ciudad de Oaxaca para exigir la destitución de Verónica Parada y Leticia Viveros Montalvo; de ésta última, han acusado presunto nepotismo porque es hermana de Benjamín Viveros Montado, diputado local y ex coordinador de los legisladores de Morena en el Congreso del Estado.

Las trabajadoras sostuvieron que estas protestas son una estrategia de Rusbelth Pascual para regresar a la delegación federal de Tlacolula de Matamoros. Por ello, temen su regreso y con él sus acciones de corrupción, hostigamiento y acoso laboral.

“Usa el poder de la delegación para afectar a los trabajadores, favorecer a sus aliados y para sus intereses personales; causa conflictos en lugar de solucionarlos, no atiende los problemas de los trabajadores y es una persona vengativa.

“Tememos que busque represalias contra las compañeras… Muchas tienen miedo y temen que él regrese”, manifestaron.

dmrr/cr