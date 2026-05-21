Culiacán, Sin. a 21 mayo.- Al presidir el programa de donación de agua envasada por ciudadanos, organismos públicos y privados, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde destacó que en las primeras horas se recolectaron 644 mil 594 litros.

En el evento, la mandataria interina reconoció que se tiene una alerta de sequía, por lo que se tiene que atender a la población que la padece.

El programa diseñado por el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia tiene como meta superar el millón 150 mil litros que se captaron el año pasado, a fin de atender a la población que resienten los efectos de la escasez de lluvias.

"Aguatón", programa de donación de agua supera 644 mil litros iniciales en Sinaloa; alertan por sequía. Foto: Javier Cabrera Martínez.

Dio a conocer que en forma personal donó 15 mil litros de agua envasada por lo que convocó a los miembros de la sociedad y a los sectores productivos unirse a este programa de donativos y agradeció al personal voluntario del sistema DIF a contribuir en la recepción del agua que es entregada.

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Bonilla Valverde indicó que este programa es de carácter estatal por lo que los donantes pueden hacerlo en los 20 sistemas municipales del DIF o incluso pueden hacer donativos en efectivo para su compra en una cuenta bancaria que está a nombre de esta institución, con la emisión de los certificados de deducibles.

"Aguatón", programa de donación de agua supera 644 mil litros iniciales en Sinaloa; alertan por sequía. Foto: Javier Cabrera Martínez.

Durante el evento que tiene lugar en la explanada de Palacio de Gobierno, en el que estuvo presente la directora del sistema estatal DIF, Mercedes Ibarra Medina se reseñó que por quinto año consecutivo se lleva adelante este programa social.

Se destacó que en el primer año que tuvo lugar el Aguatón 2022, se recolectaron 479 mil 176 litros de agua, cantidad que se fue superando año con año hasta alcanzar una cifra récord en el 2025 de un millón 594 mil litros.

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