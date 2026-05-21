Reynosa, Tamaulipas. - Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), decomisaron un cargamento de mil 644 libras de metanfetaminas que se encontraba oculto en un tráiler con lechugas en el Puente Internacional Reynosa-Pharr.

La unidad estaba por ingresar a Estados Unidos cuando se le detectaron los aproximadamente 745 kilogramos del narcótico.

El director del puerto de entrada de Pharr, Texas, Carlos Rodríguez, informó que el aseguramiento de droga está valuado en aproximadamente 14 millones de dólares, es decir, alrededor de 266 millones de pesos mexicanos.

Destacó que el decomiso se logró cuando oficiales fronterizos detectaron irregularidades en una unidad de carga que transportaba un embarque de lechugas procedente de Reynosa.

Lee también Habitantes del Istmo de Tehuantepec protestan contra CFE por apagones; instalan transformador tras tres días sin luz

De acuerdo con el funcionario, el tractocamión fue enviado a una segunda inspección tras ser sometido a sistemas de revisión no intrusiva, donde los agentes localizaron 307 paquetes de droga ocultos entre las cajas del producto perecedero.

Las autoridades federales aseguraron la droga, el tractocamión y detuvieron al conductor de la unidad, mientras agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), iniciaron las investigaciones correspondientes para rastrear el origen y destino del cargamento.

Rodríguez subrayó que este decomiso representa uno de los aseguramientos de metanfetamina más cuantiosos registrados recientemente en el puente internacional Pharr.

Lee también Liberan a Omar Chávez, hijo del boxeador Julio César Chávez; está acusado de violencia intrafamiliar y lesiones

Dijo que va en aumento el uso de vehículos de carga comercial para intentar ingresar narcóticos hacia territorio estadounidense.

El pasado 23 de marzo se decomisó un cargamento de 900 kilogramos de metanfetaminas valuado en 17 millones dólares que era transportado entre zarzamoras, también por el Puente Pharr.

El 4 de abril se aseguraron 135 kilos de la misma sustancia escondidos entre zanahorias, valuados en 2.6 millones de dólares y el 21 de abril, se detectaron 412 kilogramos de metanfetamina ocultos en un cargamento de baldosas con un valor estimado de 8.1 millones de dólares.

dmrr/cr