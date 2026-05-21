Una mujer se desangró la mañana de este jueves en la entrada del edificio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), en la colonia Doctores, como protesta por la presunta falta de atención y celeridad en la atención de varias carpetas de investigación.

De acuerdo a los primeros reportes, la mujer y las manifestantes que la acompañaban son integrantes del colectivo Génesis.

La mujer se colocó catéteres en ambos brazos con los que se sacó sangre en los escalones del búnker.

La mujer se colocó catéteres en ambos brazos con los que se sacó sangre en los escalones del búnker. | Foto. Luis Camacho / El Universal.

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Otras integrantes del colectivo colocaron cartulinas con números de expedientes en muros y la entrada de la FGJ.

Las manifestantes denunciaron delitos como despojo, abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar, entre otros.

Mujer pide ser escuchada a las afueras de la FGJ sacándose sangre en la entrada del recinto. | Foto. Luis Camacho / El Universal.

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