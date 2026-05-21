"Alphaville", de 1965, es un thriller de ciencia ficción que anticipó, a manera de premonición, la relación de la actual generación con la inteligencia artificial, el control algorítmico y la pérdida de la privacidad.

El filme sigue los pasos del agente secreto Lemmy Caution, quien tiene la misión de viajar a Alphaville, una ciudad futurista y poco amigable, bajo la identidad de un periodista de nombre Ivan Johnson.

La consigna de Caution consiste en destruir la computadora Alpha 60, que mantiene como esclavos a los ciudadanos de París y que ha suprimido además sus emociones y su individualidad. El filme ha sido colocado por la crítica como la obra maestra del realizador Jean-Luc Godard.

El director no usó naves espaciales, dejó de lado la ambientación futurista, grabó en el París cosmopolita de mediados de los años 60, con su belleza y su cotidianidad, todo para demostrar que el futuro tecnológico no llegaría desde otro planeta, sino que se integraría silenciosamente en nuestro día a día.

En su búsqueda, Lemmy hace su aliada a Natacha von Braun, la hija del profesor von Braun, precisamente el creador de la súpercomputadora Alpha 60, que gobierna la ciudad.

"Alphaville" es un tratado de cómo la vigilancia y el control social se pueden ejercer a través de una computadora que puede ser dictatorial, capaz de tomar decisiones basándose solamente en la lógica, las estadísticas y las probabilidades, tal como pasa en la actualidad con los algoritmos predictivos que rigen nuestras vidas.

Uno de los conceptos que hacen más interesante este filme (y al mismo tiempo aterrador) es la mutilación de las palabras, es decir, que el ordenador Alpha 60 trabaja bajo una lógica estrictamente matemática y racional.

Para evitar que los ciudadanos experimenten o expresen emociones humanas que rompan esa lógica, el sistema borra periódicamente palabras del diccionario suprimiendo términos asociados a emociones humanas, como "amor" o "conciencia" y quien las usa es ejecutado. Actualmente vemos algo similar a través de la política de la cancelación.

El director propone que es el amor, la poesía y el libre albedrío las únicas fuerzas capaces de vencer al totalitarismo y a la lógica fría de la tecnología.

Dónde ver: Mubi / Prime Video