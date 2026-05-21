La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se reunió con el senador Saúl Monreal Ávila para informarle personalmente que su partido no respaldará sus aspiraciones de ser candidato para suceder a su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, debido a que los estatutos partidistas prohíben el “nepotismo electoral”.

En entrevista, Saúl Monreal señaló que la nueva dirigente morenista le comentó que no podrá participar en la encuesta interna para definir la candidatura y le pidió privilegiar la unidad del partido ante el contexto nacional que se vive.

Sin embargo, el legislador aseguró que eso no significa que decline a sus aspiraciones ya que esperará a ver cómo se desarrolla el proceso de definición de la candidatura.

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Aseguró que no es un “suicida político” y no será un obstáculo para su partido, por lo que se mantendrá en las filas morenistas. “Sé mi momento y no se me va la vida en esa candidatura”, puntualizó.

“También me queda claro que no hay condiciones. Sin embargo, voy a esperar a ver cómo se da el proceso interno. Una vez que se dé el proceso interno, también, y lo he dicho en su momento, no se me va la vida, voy a esperar cómo se va a trabajar.

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Saúl Monreal reconoció la apertura de Ariadna Montiel, pues la anterior dirigencia de Morena no tuvo disposición a reunirse con él para tratar estos temas.

“La verdad yo celebré mucho el hecho de que haya convocado. Tuvimos una comida, ella y yo platicamos las estrategias del partido, y, la verdad, usted lo sabe, en declaraciones anteriores siempre pedí la atención de la dirigencia nacional. Y hoy, la verdad, me da gusto porque es una buena actitud de inclusión.

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