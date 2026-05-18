La nueva presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, descartó al senador Saúl Monreal Ávila para contender por la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, debido a que la entidad actualmente está gobernada por su hermano David Monreal Ávila.

“Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar, en Morena, familiares que quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Eso en Morena no va a pasar”, garantizó la dirigente guinda en conferencia de prensa.

La lideresa morenista adelantó que en los próximos días dialogará con el legislador Monreal Ávila, a quien reconoció por ser un compañero de muchos años “que ha luchado” dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

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“Platiqué muy brevemente por teléfono con él en el Congreso Nacional de Morena [...] Vamos a encontrar un diálogo que ayude al movimiento. Esa, entre otras cosas, es mi misión. Y haré todo lo que tenga que hacer en Zacatecas, Chihuahua, y todos los estados, para que haya unidad”, señaló.

Montiel Reyes confió en que se logrará una conciliación, pero dejó en claro que el partido guinda no tolerará el nepotismo en las candidaturas, pues afirmó que esto es una vieja práctica del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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El senador Saúl Monreal Ávila se ha mantenido firme a su aspiración de gobernar Zacatecas y suceder a su hermano, pese a que su partido ha establecido candados para evitar el nepotismo electoral.

Según ha dicho ante sus simpatizantes, ningún estatuto puede estar por encima de lo que quiere la gente, por lo que ha aseverado que llegará hasta donde quiera el pueblo zacatecano.

“Muchos quieren hacerles creer que ya todo está decidido, que ya nos bajaron [...] Pero quiero que quede claro: en este momento no hay nada para nadie. Mienten quienes dicen que todo está definido, lo único que buscan es engañar a la militancia”, dijo el pasado 8 de febrero de 2026 en un evento realizado en ese estado.

🗣️ "No tenemos ninguna preocupación"



Ariadna Montiel se pronunció tras la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, funcionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya acusados por EU de presuntos nexos con el narcotráfico



La presidenta de Morena asegura que no se encubrirá a nadie,… pic.twitter.com/8GXCMlPnlv — El Universal (@El_Universal_Mx) May 18, 2026

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Antes de que Montiel Reyes asumiera la presidencia de Morena, la exdirigente Luisa María Alcalde Luján ya había descartado a Saúl Monreal para el gobierno de Zacatecas.

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