El senador de Morena Saúl Monreal Ávila provocó críticas en redes sociales luego de difundir un video en el que aparece cantando con una banda de rock, junto a uno de sus asistentes integrante del grupo musical, que vestía una playera con la esvástica nazi.

En el video, que publicó en sus cuentas personales, Monreal Ávila se muestra cantando mientras el guitarrista pronazi toca detrás de él, lo que le generó infinidad de comentarios negativos, al considerar que esa imagen contradice el discurso antifascista de Morena.

El legislador zacatecano publicó este lunes otro video en el que aclara que no comparte ningún símbolo relacionado con el odio, la discriminación o la violencia, por lo que ya eliminó el polémico video de las redes sociales.

Saúl Monreal reconoció una omisión y descuidó al no percatarse de dicha situación, por lo que ofreció disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas.

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“Quiero decir con claridad que no comparto, respaldo ni promuevo ningún símbolo, expresión o postura relacionada con el odio, la discriminación o la violencia.

“También minimizar, y que una omisión de nuestra parte, al no advertirlo en ese momento, a las personas que pudieran sentirse ofendidas, quiero decirles que, con sinceridad, que nunca fue mi intención agraviar a nadie. Lamento que esta situación se haya polemizado, porque ese nunca fue el propósito de este espacio, que siempre ha buscado generar convivencia, cercanía con la gente”, puntualizó.

El senador morenista informó que pidió a su equipo poner mayor atención a cualquier símbolo, mensaje o elemento que pudiera prestarse a malas interpretaciones o generar este tipo de situaciones nuevamente.

“Incluso, en un acto de responsabilidad política, ya di indicaciones a mi equipo para bajar el video de mis redes sociales.

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“Quienes me conocen saben que mi trayectoria pública y personal siempre ha estado guiada por valores de respeto, inclusión, paz social y fraternidad.

“Por ello, consideré importante hacer esta aclaración de manera directa y de manera responsable”, explicó.

En su explicación, el senador precisa que este video fue grabado en su programa “Jueves de Rolita” que realiza desde cuatro años “con el único propósito de convivir e interactuar con la gente que me sigue en redes sociales principalmente con paisanos en el caso en Estados Unidos o zacatecanos y de todo el país siempre en un ambiente de música cercanía y respeto”.

Señala que en todo este tiempo ha cantado canciones de distintos géneros rancheras norteñas y de muchos estilos también he compartido espacio con distintas personas y precisa que normalmente las grabaciones se realizan desde su camioneta y que “en esta ocasión acudimos a la invitación a un estudio de grabación".

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Cabe mencionar que este video fue difundido la semana pasada, a través de una transmisión en vivo en su espacio musical. Habitualmente, el enlace siempre lo realiza dentro de su vehículo.

En dicha trasmisión, Saúl Monreal anuncia que cantará en vivo con el grupo de rock "Bad Men" y presenta a cada uno de los jóvenes, es cuando se puede apreciar que el guitarrista porta una playera con la esvástica.

Sin embargo, el video comenzó a tomar fuerza al paso de los días, cuando algunos usuarios criticaron que el senador que perteneciendo a un partido de izquierda apoye a un grupo que utiliza símbolos del nazismo.

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